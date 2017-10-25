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    Экономика

    Украина улучшила позиции в рейтинге Doing Business

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    Doing Business - один из самых популярных рейтингов стран, который готовит Всемирный банк. Украина занимает 76-ое место из 190 стран мира.
    Флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Украина поднялась на четыре позиции в рейтинге Doing Business, заняв 76-ое место, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

    "Украина поднялась еще на четыре позиции в ежегодном рейтинге Doing Business. Теперь мы 76-е среди 190 стран. Продолжаем реформировать страну", — написал Порошенко на своей странице в в Facebook.

    Doing Business — один из самых популярных рейтингов стран, который готовит Всемирный банк. Рейтинг характеризует состояние инвестиционного климата государства.

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    Рейтинг Всемирного банка Doing Business — это результат ежегодного исследования, который оценивает простоту ведения предпринимательской деятельности на основе 10 индикаторов в 189 странах. Компоненты рейтинга оценивают нормативные акты, регулирующие деятельность малых и средних предприятий на протяжении всего жизненного цикла, и их фактическое использование на практике.

    Ранее сообщалось, что Dow Jones достиг рекордного уровня после отчетов компаний. 

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