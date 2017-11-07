Украина увеличила импорт антрацита: Россия - основной поставщик

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Украина за 10 месяцев 2017 года увеличила импорт каменного угля и антрацита в денежном выражении в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,151 миллиарда долларов, сообщает УНИАН со ссылкой на информацию Государственной фискальной службы.

Основным поставщиком за этот период была Россия (55,7%), поставки из которой составили 1,2 миллиарда долларов. Второе место занял уголь из США (25%, или 546,8 миллиона долларов), а третье — из Австралии (5,4%, или 116,4 миллиона долларов). Из других стран Украина импортировала уголь на 289,8 миллиона долларов.

По данным ГФС, за 10 месяцев Украина экспортировала каменный уголь и антрацит в Россию (на 48,7 миллиона долларов), Словакию (33 миллиона долларов), Турцию (2,6 миллиона долларов) и другие страны (3,9 миллиона долларов).

Глава компании "Центрэнерго" Олег Козенко ранее сообщал о подписании контракта с американской Xcoal Energy & Resources во исполнение договоренностей между президентами Украины и США. Контракт предусматривает поставку Украине до конца года 700 тысяч тонн энергетического угля. США 22 августа отправили в Украину первую партию угля в рамках соглашения "Центрэнерго" с Xcoal Energy & Resources.

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Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Поэтому Киеву приходится импортировать уголь, в прошлом были поставки из ЮАР.