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    Экономика

    Украина получила пятую партию антрацита ЮАР в 80 тысяч тонн

    (обновлено: )7504
    С мая в порту Одессы разгружено 225 тысяч тонн энергетического угля из ЮАР для частной энергокомпании ДТЭК. Также для государственной компании "Центрэнерго" предприятие в сентябре разгрузило 62 тысячи тонн угля из США.
    Разгрузка угля из ЮАР в порту Одессы
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. В Украину прибыло пятое с начала года судно с углем из ЮАР, сообщила во вторник пресс-служба украинского порта "Южный".

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    Сообщается, что на борту судна — 80 тысяч тонн антрацита.

    Накануне в порт "Южный" прибыло четвертое судно из ЮАР, на борту которого также были 80 тысяч тонн антрацита.

    Отмечается, что уже началась разгрузка четвертого судна.

    Согласно сообщению, с мая в этом порту разгружено 225 тысяч тонн энергетического угля из ЮАР для частной энергокомпании ДТЭК.

    Также для государственной компании "Центрэнерго" предприятие в сентябре разгрузило 62 тысячи тонн угля из США.

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