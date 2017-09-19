Украина получила пятую партию антрацита ЮАР в 80 тысяч тонн

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. В Украину прибыло пятое с начала года судно с углем из ЮАР, сообщила во вторник пресс-служба украинского порта "Южный".

Сообщается, что на борту судна — 80 тысяч тонн антрацита.

Накануне в порт "Южный" прибыло четвертое судно из ЮАР, на борту которого также были 80 тысяч тонн антрацита.

Отмечается, что уже началась разгрузка четвертого судна.

Согласно сообщению, с мая в этом порту разгружено 225 тысяч тонн энергетического угля из ЮАР для частной энергокомпании ДТЭК.

Также для государственной компании "Центрэнерго" предприятие в сентябре разгрузило 62 тысячи тонн угля из США.