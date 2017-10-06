США отправили в Украину вторую партию антрацита

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Вторую партию угля для Украины уже отправили из США, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в опубликованном в пятницу интервью информагентству "Укринформ".

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"Уже зафрахтовано 700 тысяч тонн угля (из США — ред.). Первый корабль уже пришел, второй – загрузился, сейчас вышел из порта. То есть, мы стараемся так построить график, чтобы прибытие кораблей в порт "Южный" не накладывалось, и можно было их эффективно разгружать и поставлять генерирующим компаниям", — рассказал украинский министр.

Судно с первой партией антрацита в объеме 62 тысячи тонн прибыло в одесский порт "Южный" из США 13 сентября.

Компания "Центрэнерго", контрольный пакет акций которой принадлежит государству, летом подписала контракт с американской Xcoal Energy & Resources о поставках на Украину 700 тысяч тонн энергетического угля до конца года.