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    Экономика

    США отправили в Украину вторую партию антрацита

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    По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоряь Насалика, уже зафрахтовано 700 тысяч тонн угля из США, первый корабль уже пришел, второй – загрузился, уже вышел из порта.
    Разгрузка угля из США в порту Южном. Архивное фото
    Думская.net

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Вторую партию угля для Украины уже отправили из США, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в опубликованном в пятницу интервью информагентству "Укринформ".

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Уже зафрахтовано 700 тысяч тонн угля (из США — ред.). Первый корабль уже пришел, второй – загрузился, сейчас вышел из порта. То есть, мы стараемся так построить график, чтобы прибытие кораблей в порт "Южный" не накладывалось, и можно было их эффективно разгружать и поставлять генерирующим компаниям", — рассказал украинский министр.

    Судно с первой партией антрацита в объеме 62 тысячи тонн прибыло в одесский порт "Южный" из США 13 сентября.

    Компания "Центрэнерго", контрольный пакет акций которой принадлежит государству, летом подписала контракт с американской Xcoal Energy & Resources о поставках на Украину 700 тысяч тонн энергетического угля до конца года.

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