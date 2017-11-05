В Украине не утилизировали ни одного автомобиля

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В Украине с 2014 года действует закон об утилизации транспортных средств. Но за три года в стране ни один украинец не сдал автомобиль на переработку, пишет "Сегодня".

В Украине зарегистрировано 9,1 млн автомобилей. Половина из них родом из Советского Союза или стран СНГ. А каждый пятый автомобиль украинцев старше 30 лет. В 2013 году депутаты приняли закон, по которому старые машины пришлось бы утилизировать. Для этого в стране ввели экологический сбор на импортные автомобили. В зависимости от объема двигателя налог составлял 4,7-30 тыс. гривен на иномарку. Эти деньги должны били пойти на утилизацию. Но сбор быстро отменили, а закон остался.

В Министерстве экологии сайту подтвердили – за три года не зафиксировали ни одного факта утилизации старых автомобилей.

В Моторном (транспортном) страховом бюро Украины прогнозируют, что в ближайшие годы средний возраст автомобилей в стране может вырасти до 23 лет. Причина – низкий уровень продаж новых авто.