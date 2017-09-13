Не все так просто: природа роста цен на бензин и дизтопливо

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Стоимость бензина и дизельного топлива на АЗС за выходные — с 8 по 10 сентября — выросла на 10-50 коп./л. Такие данные ежедневного мониторинга рынка нефтепродуктов.

Топливная линейка подорожала на всех автозаправочных станциях.

Также стоит напомнить, что цены на сжиженный газ должны снизиться во второй половине сентября, ранее заявлял президент Петр Порошенко, поскольку министерствам и производителям были даны поручения по налаживанию собственного производства сжиженного газа.

О причинах подорожания и о тех тенденциях, которые будут сохраняться на рынке нефтепродуктов в ближайшие несколько месяцев, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал эксперт рынка .

newsradio.com.ua Леонид Косянчук

(текст публикуется на языке оригинала)

З чим пов’язане підвищення цін на пальне?

— Насправді тут причини дві, саме ці причини, від яких залежить роздрібна ціна: це європейські ціни, тому що ми імпортозалежна держава, і європейські ціни, якщо 95-й бензин брати, з початку місяця тенденція була на підвищення. Із 545 доларів підвищили до 611, а це 66 доларів на тоні, і це означає, що 1,30 гривні на літрі, і по дизельному пальному також було підвищення на 54 долари, а це теж 1,20 гривні. Тобто ці подорожчання — це перші ознаки того, що, на жаль, тенденція до зростання цін, незважаючи на те, що споживання падає. Якщо курс попливе знову вниз, то ще будемо мати всі задоволення. Хоча, як ми бачимо, насправді резерв до подорожчання ще є, і якщо тенденція не зміниться зовнішнього ринку, то вже не надійде більш дорогий продукт, який тиждень тому, наприклад, купили, то можливе ще подорожчання до 50 копійок. Хоча ми мусимо сказати, що оператори ринку – це ті особи, які найменше зацікавлені в підвищенні ціни, тому що і так споживання падає зараз, а ще як підвищать ціну, то воно зовсім впаде.

Чому зменшується споживання пального в Україні? Тільки ціна впливає на це?

— Ні. Сезонно. Люди з відпусток поприїжджали, не їздять далеко, не споживають багато палива, їздять або міським транспортом, або в місті. Це сезонно мало би бути зниження. Поки що ми його не спостерігаємо, тому що в світі відбуваються події, на які, на жаль, ми не можемо впливати, і ніхто не може впливати, це промисел божий.

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У найгіршому випадку у найближчі місяці максимальне здорожчання може бути 50 копійок понад встановлену зараз ціну?

— Так. Зараз середня ціна 24,74 по бензину по 95-му по Україні в середньому і на дизельне — 22,06, хоча у нас ринок диверсифікований, кожен встановлює, як йому виходить по його економіці.

Яка доля пального імпортованого? Українського?

— Зразу визначимось, що основна частка споживання – це все ж таки імпортне паливо, і це більше 85%. Решта, 15-20% — це українське виробництво, і це, в більшій мірі, це торгівля групи "Приват", там 1600 АЗС, але у них вертикально інтегрована структура від видобутку, переробки, транспортування і до пістолета, тобто якби на загальний ринок воно не впливає майже зовсім. Вони самі в собі.

Яка ситуація зі скрапленим газом? До середини вересня експерти і урядовці обіцяли ситуацію стабілізувати, відкотити цін назад. Але подорожчання невелике є.

— Немає подорожчання. Те, що урядовці обіцяли, що, вони нам перший раз щось обіцяють? Якби вони ще в тому щось розуміли. Справа в тому, що на ринку скрапленого газу там тенденція зовсім протилежна. Там іде здешевлення ресурсу, в сегменті газ подешевшав, і вже є ціни нижче 14 гривень. Тому там, навпаки, позитивна динаміка, і можу вам сказати, що уряд там ні до чого насправді. Не в тому річ, що там уряд зайнявся чи переймається тими проблемами. Уряд до ринку жодного відношення не має, тим паче, що навіть орган ринкового аналізу не створив той уряд.

Яка кількість скрапленого газу, який ми самі виробляємо, і скільки у нас імпортованого?

— Левова частина газу, який виробляється в системі "Укрнафта", йде виключно з дисконтом, з величезним дисконтом на 2300-2600 іде на групу "Приват". Частина йде "Укргазвидобування", але він на позитив аж нічого не дає, тому що коли там 20-30 покупців на один ресурс, там ціна теж злітає, і вони так само орієнтуються на ці ціни, які вже були встановлені нашими монополістами внутрішніми.

Напомним, стабилизации рынка автогаза препятствуют репрессивные действия СБУ в отношении крупнейших независимых импортеров, считает аналитик консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн.