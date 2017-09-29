Бензин и дизель подорожали, за ними – все остальное

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Бензин и дизель за последние две недели подорожали в рознице более, чем на гривну, а всего с начала месяца – на полторы. Если в середине месяца средняя розничная цена на дизель составляла 22,5 грн, то к концу месяца он стоил уже 23,5 грн, то есть на гривну дороже. Бензин А-95 в рознице за последние две недели также подорожал больше, чем на гривну – с 25,33 до 26,44 грн. Зато пропан за две недели несколько подешевел – с 14,6 до 13,3 грн за литр.

Страна пожинает последствия зависимости от импорта. До 2005 года в Украине успешно работали несколько НПЗ, которые перерабатывали российскую нефть и наполняли рынок недорогими нефтепродуктами, однако правительство Юлии Тимошенко тогда ввело нулевую пошлину на импорт нефтепродуктов, чем убило местное производство.

Почти все НПЗ сейчас закрыты, 80% поставок бензина и дизеля обеспечивает импорт. Из-за импортозависимости стоимость литра бензина у нас сравнялась со стоимостью одного доллара.

По мнению директора специальных программ НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, у роста цен на нефтепродукты есть две причины: рост мировых цен на нефть и рост курса доллара.

"Стоит отметить, что цены на нефтепродукты росли с августа и повысились на 7-8%. Каждый процент роста цен на границе означает рост розничной цены на 10 копеек через 2-3 недели после завоза.

То есть, поскольку подорожание началось в августе и составило 7-8%, то в конце сентября оно должно было прибавить 70-80 копеек к цене бензина. Основная масса завозится из Беларуси, где его продают за евро по политическим соображениям. Остальные страны продают за доллар.

Курс гривны просел, следовательно, каждая лишняя гривна в курсе означает плюс 60-70 копеек к цене бензина через 2-3 недели. В августе евро стоил более 29, сейчас 31, то есть, мы получаем 1,9 гривны как суммарный потенциал для роста. Если сравнить прежние цены и нынешние, то мы понимаем, что потенциал для роста реализован", – заявил РИА Новости Украина Рябцев.

Ситуация настолько усложнилась тем, что за дело взялся Антимонопольный комитет Украины. АМКУ подозревает нефтетрейдеров в согласованных действиях при повышении цен на нефтепродукты в сентябре.

"Синхронность повышения розничных цен на светлые нефтепродукты в течение сентября 2017 года может свидетельствовать о наличии в действиях участников рынка антиконкурентных согласованных действий", — констатируется в сообщении АМКУ.

По данным комитета, с начала сентября средние розничные цены на бензин А-95 возросли более чем на 5%. Аналогичная ситуация – и с дизельным топливом.

"Розничные цены на бензин марки А-95 в сетях, работающих под брендами WOG, ОККО и Socar, за последние две недели выросли на 1,5 грн за 1 л топлива и по состоянию на 26 сентября 2017 года составили 27,99 грн/литр. Указанный уровень цен является самым высоким на рынке", — добавляют в АМКУ.

В рамках расследования АМКУ направило запросы в ГФС (об объемах и стоимости импортных нефтепродуктов), МЭРТ (по спросу и предложению на бензин и ДТ), Минэнергоугля (по прогнозным ценам на нефтепродукты и причинам, спровоцировавшим рост стоимости), участникам рынка с самыми высокими ценами (по причинам повышения).

"АМКУ всегда видит во всем сговор, сказали на очередном заседания правительства — разберитесь с ценами, они и берут по козырек. Они мыслят категориями 15-ти летней давности, у них методики определения сговора утверждены в 2003-2004 годах.

Но рынок за это время изменился кардинально, никто не собирается эти методики менять, поскольку наличие Антимонопольного комитета это все равно, как наличие дубинки. Но эта дубинка ни по кому не попадает.

Решения АМКУ успешно оспариваются в судах, штрафов никто из участников рынка так и не заплатил. Нынешнее дело, я не думаю что оно будет отличаться от предыдущих, потому что в действиях трейдеров отсутствует состав преступления", — считает Рябцев.

По его словам, поскольку цены на нефтепродукты выросли на 7%, а топливная составляющая в структуре стоимости продуктов питания составляет 15%, то обоснованным будет поднятие цен на товар и услуги лишь на 1% (7 умножаем на 0,15%).

"Однако поскольку точная стоимость в структуре цены каждого товара нам неизвестна, то представители бизнеса могут сказать, что подорожал бензин и следовательно, они должны увеличить соответствующие цены. Обычно после этого роста наблюдается спекулятивный рост цен на товары и услуги где то процентов на 5%, таким образом, возможно повышение на 5% розничных цен на бензин и на 5% цен на продукты питания, хотя этот рост является необоснованным", — отметил Рябцев.