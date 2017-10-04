В КНДР запретили продавать бензин "простым смертным"

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. В конце сентября в КНДР запретили продавать бензин на коммерческих заправках для всех клиентов за исключением высоких деятелей Трудовой партии Кореи, правительства, а также вооруженных сил и спецслужб.

Как сообщает японская газета Asahi, столь жесткие ограничения на продажу бензина направлены на создание запасов горючего после того, как Совет Безопасности ООН ограничил экспорт нефти и нефтепродуктов в КНДР.

Газета утверждает, что с конца сентября бензин на заправках в КНДР заливают только в баки автомобилей, чьи номера начинаются с цифр 727 (такие выдаются только высшей номенклатуре). О том, как будут заправлять общественный транспорт и машины иностранцев, не сообщается.

Напомним, 15 сентября КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан.

Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усиливающую экономические санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.