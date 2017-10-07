Акцизы на бензин в Украине подрастут до европейских - экономист

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Цены на бензин за последние несколько дней выросли в цене на 30-50 копеек. Некоторые эксперты связывают это с дефицитом топлива. Они говорят, что в этом месяце спрос на бензин на рынке гораздо выше предложения, что приведет к дефициту автомобильного топлива на уровне более 10%.

Также экспертное сообщество утверждают, что основные поставщики в этом месяце обеспечат около 150 тысяч тонн бензина, это при том, что прогнозное потребление на месяц – 170 тысяч тонн.

Стоит отметить, что розничные цены в разных сетях АЗС на бензин и дизельное топливо начали расти еще в прошлом месяце. Так, в течение сентября они выросли на 1,5 гривны за литр.

О подорожании бензина высказался в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам экономики Владислав Зимовец.

"Цена топлива также зависит и от акцизной политики, от фискальных факторов. Цена может расти больше, чем падает гривна. Но темпы роста курса доллара повлияют прямо. Вопрос акцизной политики еще обсуждается. Но повышение акцизов поэтапное планируется, поскольку конечной целью является выравнивание акцизов в ЕС и в Украине в связи с тем, что мы ассоциированная страна. Соответственно резкие отличие цен недопустимы, как и на сигареты, и на алкоголь. Планируется, что повышение акцизов не будет существенно влиять на цены. Но этот постепенный рост все украинцы, конечно, чувствуют", — отметил экономист.

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