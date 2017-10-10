Цены на бензин бьют все рекорды. Что дальше?

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Цены на табло автозаправочных станций снова ползут вверх. За последние три дня средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 3 копейки за литр. Теперь они стоят 25,66 гривен и 26,39 гривен за литр соответственно. Цена дизельного топлива выросла на 5 копеек за литр и составила 23,90 гривен. Такие данные получили в консалтинговой группе "А-95" в результате ценового мониторинга рынка.

Ценовую ситуацию на рынке нефтепродуктов Украины в эфире радиостанции Голос Столицы оценил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

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(текст публикуется на языке оригинала)

Які види пального подорожчали найсуттєвіше?

— Справа в тому, що ми бачимо таке повзуче зростання. Справа в тому, що такі основні драйвери ринку як-то крупні автозаправні мережі, вони "відстрілялись" ще два тижні тому, і тепер черга надійшла до мереж регіональних, і саме вони продовжать піднімати ціни. Тому я б не сказав, що це продовження певного глобального тренду, це, скоріше, якісь залишки мереж продовжують наздоганяти лідерів. І я б назвав це подорожчання остаточним, ціни на цьому зупиняться.

В жовтні пішов на ремонт найбільший постачальник ринку — нафтопереробний завод в Білорусі, і йде Шебелинський нафтопереробний завод. Чи може повторитися ситуація зі скрапленим газом – коли трейдери підняли ціни, щоб в майбутньому покрити свої збитки?

— Мені складно уявити, що таке може бути з бензином, як було зі скрапленим газом, тому що цей ринок був більш зрілий, на ньому працюють більш серйозні гравці, тому, я думаю, дефіцит навряд чи можливий. Хоча ми бачимо, що є ознаки ресурсного дефіциту, і це означає, що трейдери вже думають над тим, з яких джерел поповнювати цей дефіцит, тому що традиційні джерела, скоріш за все, вже точно не зможуть забезпечити нас у бензині. На мою думку, додаткові обсяги можуть прийти з моря. Крім того, ринок вже пройшов пік споживання сезонний, тому ми пройдемо цей період нормально.

Трейдери сьогодні констатують зниження ціни на нафту марки Brent. Як це впливає на український ринок пального?

— Ми — країна-імпортер, імпортуємо все за світовими цінами, десь 80% обсягу споживання, але для того, щоб це подіяло, треба, щоб це відбувалось на протязі якогось тривалого часу. Тобто якщо пальне за два дні подешевшало, то це ще не означає, що воно буде таким же дешевим за тиждень або за два. Я думаю, місяць хоча б протримається ця більш низька ціна, то можна буде говорити про те, щоб ціна знижувалась. Поки що, коли це якісь два дні, ранувато про це говорити.

В кінці вересня Антимонопольний комітет повідомив, що підозрює учасників ринку нафтопродуктів у змові при підвищенні цін на бензин та дизельне пальне. Чим це може загрожувати учасникам змови, якщо її доведуть, і як ця ситуація може позначитись на цінах?

— Я думаю, що Комітет грає трохи на випередження, щоб не чекати, що йому щось доручать дослідити, тому вирішив якось на початку перехватити ініціативу. Мені невідомо про якусь змову, мені відомо про те, що вони вирішили просто поставити на контроль це питання. Ми бачимо, що ціни зростають, але вони будуть досліджувати, що там відбувається, тобто наскільки об’єктивними є це подорожчання. Там не йдеться про змову, йдеться про те, що Комітет робить свою роботу і буде контролювати, і вивчить цю ситуацію, чи є там якісь необ’єктивні фактори або необ’єктивне підвищення.