Завод Порошенко ответил на обвинения в поставке "дорогих" бронемашин

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. Завод "Кузница на Рыбальском" (ранее "Ленинская Кузница"), который принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, опроверг информацию о продаже пограничной службе бронемашин по завышенной стоимости.

Ранее стало известно, что суд разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) временный доступ к документам завода "Кузница на Рыбальском" в рамках расследования дела о закупке Госпогранслужбой бронемашин у завода по завышенной цене. Детективы посчитали, что стоимость одного боевого дистанционного модуля должна была составлять 4 миллиона 750 тысяч гривен (около 176,4 тысячи долларов). Однако фактически стоимость одной единицы закупленного пограничной службой Украины БКМ "Тритон-0103" составила 14 миллионов 876 тысяч гривен (более 553 тысяч долларов), сообщили в НАБУ.

"Предприятие получило указанное определение суда и в настоящее время подготовило все необходимые документы для детективов НАБУ. Однако с целью избежания различных спекуляций необходимо отметить, что предприятие не поставляло "дистанционный боевой модуль", а надлежащим образом осуществило поставку для Государственной пограничной службы Украины, в рамках заключенных двух договоров, четырех единицы БКМ "Тритон-0103" (боевое самоходное бронированное транспортное средство с вооружением)", — говорится в сообщении на сайте завода.

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Предприятие поясняет, что была осуществлена поставка не просто боевого модуля, а бронемашин, в комплектацию которых уже входили боевой модуль с системой управления огнем, система внешней связи и передачи данных, комплекс наземной разведки "Джеб" и другое дополнительное оборудование.

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По данным завода, стоимость одной бронемашины в указанной комплектации на мировом рынке вооружений стоит от 1,5 миллиона долларов, что в несколько раз превышает фактическую стоимость одной бронемашины "Тритон", поставленной для пограничной службы.

Крупнейший акционер ЧАО "Завод Кузница на Рыбальском" — фонд "Прайм Эссетс Капитал" Петра Порошенко с пакетом 82,5% акций. Еще 11,5% акций предприятия принадлежит фонду ВИК Игоря Кононенко.