Тренд дня: "Верховный главнокомандующий - акционер завода - наполняет офшоры"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский, комментируя состояние польско-украинских отношений, сообщил, что власти намерены запретить въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции.

"В настоящее время мы запускаем процедуры, которые не позволят людям, занимающим крайние антипольские позиции, приехать в Польшу. Люди, которые демонстративно надевают мундиры "СС Галичина", в Польшу не въедут", — сообщил Ващиковский.

Вместе с тем директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович объявил, что в Польше есть политики, которые видят свою страну Четвертым Римом". Он также обвинил их в "имперских замашках".

Политические эксперты и анилитики прокомментировали очередной виток обострения отношений Украины и Польши, а также проанализировали громкие коррупционные скандалы с чиновниками последних дней.

Международный эксперт, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин отметил, что ранее Варшава заняла практически нейтральную позицию в отношении скандального закона об образовании в Украине, в то время как языковая статья документа вызвала кризис в отношениях Киева с Будапештом и рядом других государств.

"Месяц назад наши ура-патриоты даже кивали на Варшаву как образец. Но недолго длилась идиллия. С Польшей другой повод для ссор — героизация радикальных националистов и коллаборационистов периода Второй мировой", — написал Волошин в Facebook.

По его мнению, логика националистического курса — поссорить Украину со всеми вокруг.

"Живущая в долг и декларирующая путь к передаче весомой части суверенитета Брюсселю страна (по факту пока делегировавшая его Вашингтону) такой курс может проводить только в условиях серьёзного расстройства психики ее руководителей", — отметил эксперт.

Пост Олега Волошина в Facebook

Ранее также стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует закупку Государственной пограничной службой бронемашин "Тритон" у "Завода Кузня на Рыбальском" (ранее – Ленинская Кузня), принадлежащем президенту Украины Петру Порошенко и нардепу Игорю Кононенко.

Как отметил юрист Андрей Портнов, завод торговал бронемашинами по завышенным ценам.

"Конечно, это удобно, когда твоя фракция голосует за государственный бюджет, который ты сам же и подписываешь, а потом твой министр финансов перечисляет деньги на твой же личный завод, на котором государственные деньги превращаются в личные и направляются мимо украинского бюджета в твои же Панамские офшоры", — пишет Портнов.

Он подчеркнул, что многие видят в этом коррупцию, однако, по мнению юриста, здесь прослеживается заинтересованность руководства в продолжении военных действий.

"Я же вижу в этом ещё и прямую экономическую заинтересованность продолжать в своей стране войну и убивать своих граждан, потому что этот факт является прямой связью в цепи: Верховный главнокомандующий — акционер военного завода — бенефициар панамского офшора. И это уже вторая личная заинтересованность президента в продолжении и углублении войны. Первая — это убивать, чтобы не допустить возвращения украинского Донбасса, потому что на выборах он отдаст голоса политическим оппонентам", — подытожил Портнов.

Пост Андрея Портнова в Facebook

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что под деятельность завода Порошенко НАБУ начало расследовать "по указанию американцев".

"НАБУ по указанию американцев начали "копать" под завод Порошенко "Ленинская кузня" за поставки Госпогранслужбе бронемашин "Тритон" по завышенным ценам. Во-первых, это красиво…. Во-вторых, Вашингтон начал потихоньку "рубить" Порошенко схемы воровства на войне", — уточнил Корнейчук.

Пост Дмитрия Корнейчука в Facebook

Старший партнер адвокатской конторы "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец в свою очередь обратил внимание на события вокруг министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Похоже, что Аваков с полицией сформированной сбежавшей из Украины грузинской учительницей перешел на новый уровень. От банальной кражи средств на закупках автомобилей, рюкзаков и т.д., обворовывания сотрудниками полиции домов и убийства своих же полицейских — свидетелей ограблений, начали уже заниматься грабежами и похищениями людей. И этим всем занимаются довольно высокооплачиваемые сотрудники", — написал Кравец в Facebook.

По мнению адвоката, это еще раз доказывает, что зарплата и эффективность работы не находятся в прямой зависимости.

"С каждым днем полиция превращается в неконтролируемый организованный преступный синдикат. И за все это платим мы. С Авакова и его советников, как с гуся вода. У них одно оправдание — рука Москвы", — акцентировал Кравец.

Он выразил мнение, что, возможно, вместо отставки следует "предъявлять обвинения и привлекать к ответственности за государственную измену и нанесение ущерба государству, как непосредственно материального, так и в части подрыва доверия к государственной власти".