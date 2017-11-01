Савченко "наехала" на Порошенко из-за светящихся магазинов Roshen

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко призвала менять магазины Roshen на детские садики, дома инвалидов, акушерские пункты в селах.

Савченко задалась вопросом, что делать с бизнесом президента Украины Петра Порошенко, а именно с корпорацией Roshen.

"Интересно, можно ли там построить больницу? Не просто не покупать (продукцию Roshen — Ред), а просто забрать то, что принадлежит народу. Вынести оттуда конфеты, завезти аппаратуру и сделать там аптечный пункт. Или сделать детский сад и школу. Там же ж есть освещение и отопление. Вы же видите, как светятся президентские магазины по всей стране, сколько идет на них электроэнергии в то время, как в селах дома могут сидеть по две недели без света. И всем все равно. Не все равно только президенту на его бизнес", — заявила Савченко в эфире телеканала NewsOne.

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Она отметила, что акция протеста под стенами Верховной Рады входит в правильное русло.

"Начиная с Верховной Рады, огласив требование принять три законопроекта. Пора действительно идти и оглашать импичмент президенту по всей Украине", — подчеркнула Савченко.

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Напомним, 28 октября в палаточном городке под Верховной Радой в Киеве состоялось собрание участников, на котором объявили новый план действий — в его рамках будет блокироваться логистический центр компании Roshen, которой владеет президент Петр Порошенко.