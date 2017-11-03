Новый патронный завод политики видят как свою собственность - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Украина готовится к запуску собственного производства боеприпасов. Об этом говорится на странице Минэкономразвития в Facebook. В частности, министерство уже провело процедуру закупки линии производства корпусов снарядов и гильз калибра 100-155 мм. Все оборудование, которое закупается в рамках этой программы, будет адаптировано под стандарты НАТО. Ожидается, что производится боеприпасы будут на заводе "Артем".

Что означает эта новость для оборонной промышленности Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки нагальним зараз для України є питання виробництва власних боєприпасів?

— Однозначно, питання є дуже нагальним, і однозначно треба розробляти боєприпаси і не лише до існуючих вогневих платформ, стрілкової зброї, але і для перспективи. Тобто ми закладаємо певним чином перспективу розвитку новітньої зброї, новітніх систем і новітніх платформ.

Про які перспективи йдеться?

— По-перше, нам треба поповнити боєприпаси, які пов'язані з певною нестачею. Давайте ми відійдемо від того, що будемо називати системи, де нам не вистачає боєприпасів, їх кількість, тому що це питання абсолютно впливає на певну боєздатність і спроможність ЗСУ. А що стосується того, наскільки вони нам необхідні, я думаю, тут після тих подій, які у нас відбулися у Вінницькій області, не треба однозначно казати про те, що такі боєприпаси нам непотрібні. Однозначно, випуск їх повинен бути. Однозначно, те що нам необхідно, це розглядати перспективне виробництво і закладати в устаткування нового підприємства.

Про які припаси яких калібрів йде мова? Чи можуть бути задіяні стандарти НАТО?

— В даному випадку питання про калібри не йде. Наприклад, Угорщина використовує ще боєприпаси і устаткування часів Варшавського договору, тобто використовує старе обладнання і боєприпаси. Тому нам просто треба чітко зрозуміти: якщо ми плануємо — в чому я на сьогодні сумніваюсь — переводити на нові калібри систему озброєнь, то відповідно від цього треба відштовхуватися, створювати тактичний, оперативний і стратегічний запас цих боєприпасів. Але я думаю, це сьогодні не стоїть на порядку денному.

Ви сумніваєтесь в переході на нове озброєння?

— Я не кажу про нове озброєння. Я кажу про нові калібри.

Тобто якщо запустити лінію виробництва на заводі "Артем", то Україна буде і на експорт випускати снаряди і гільзи?

— Це було б цілком правильно, якщо б ми не лише виготовляли для себе, тобто нам однозначно необхідно в першу чергу закрити дефіцит боєприпасів саме для ЗСУ, а залишки можна виготовляти для інших країн і продавати.

З тих боєприпасів, які ми не виготовляємо, у кого купуємо?

— В більшості своїй, якщо ми щось і купуємо, то це скоріше відноситься до країн колишнього Варшавського табору.

Чому саме на заводі "Артем" і які потужності заводу?

— Щодо потужностей заводу, я не є технологом і не є інженером цього підприємства. Сподіваюсь, що устаткування на цьому заводі буде профінансовано найновітніше, тому що те, що до цього часу у нас використовується, як правило, в окремих випадках, є устаткування, яке належить до кінця-середини 60-х років. Ясно, що воно — застаріле. Хотілося б, щоб йшло оновлення, і це стосується не лише випуску боєприпасів, але і ремонтних заводів, і підприємств, які займаються випуском новітньої зброї. Тобто оновлення станкового парку — це така ж важлива річ, як оновлення озброєння та техніки.

Цим можуть займатися існуючі підприємства оборонки?

— В цих умовах це дуже важко, тому що такий посередник як "Укроборонпром" забирає десь в середньому 15% — виключно оця проміжна ланка бере і незрозуміло зовсім, для чого. Тому я вважаю, що президент України цілком слушно піднімав питання перед президентом США, що один з напрямків допомоги, який би вони хотіли отримати від США, це допомога в реформуванні саме сектору, який займається оборонним виробництвом.

Як Ви оцінюєте плани та заяви політиків щодо будівництва нового патронного заводу?

— Знаєте, якщо це питання дійсно важливе, а я вважаю його саме таким, бо, на жаль, оці незрозумілі події, які відбуваються між певними політичними силами і кланами, вони іноді свідчить про те, що питання стоїть не стільки про необхідність, скільки про власність. Це — моє припущення, і, на жаль, ми до цього часу не маємо цього підприємства, і бажаємо, щоб воно скоріше з'явилося. А остання виставка, вона засвідчила, що є певні можливості навіть на приватних підприємствах, які зараз займаються випуском боєприпасів до мисливської зброї, налагоджувати випуск боєприпасів до стрілецької зброї, яка йде до лав ЗСУ.

За програмою розвитку боєприпасної галузі до 2021 року планується перехід на основний калібр, що використовується країнами НАТО, тому все обладнання, яке закуповується і буде постачатися в рамках цієї програми, буде адаптоване під стандарти НАТО. Про це повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Юрій Бровченко. Стосовно поточної ситуації, наскільки в ЗСУ вистачає патронів?

— Це є проблемою, і вона повинна вирішуватися. А що стосується заяви заступника міністра, то на мій погляд, це — дуже смілива заява, боюсь, що під нею немає певного економічного ресурсу, в першу чергу, фінансового обґрунтування. Зрозумійте правильно, випуск боєприпасів — це трошки інше, ніж випуск відповідного ствола під цей боєприпас, і після цього — ще і заміна цього ствола на певній системі.

К слову, эксперт по оружию Юрий Минкин уверен, что завод боеприпасов как никогда нужен Украине. В эфире "ГС" он также заявил, что инициатива секретаря СНБО о привлечении частных производителей оружия к программам по разработке и производству боеприпасов опоздала на несколько лет.