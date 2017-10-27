В Кабмине сообщили, кого не коснется повышение пенсий

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. 3 октября во втором чтении и в целом Верховная Рада приняла правительственный законопроект о повышении пенсий. Пенсионная реформа предусматривает повышение пенсий для более 10 миллионов граждан, в то время как в Украине — около 12 миллионов пенсионеров.

Согласно закону, перерасчет и осовременивание пенсий был осуществлен по единой формуле, независимо от года их назначения. Также, согласно реформе, с 2018 года в Украине повышается страховой стаж для получения пенсии.

Насколько больше теперь будут получать пенсионеры, в эфире радиостанции Голос столицы рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Разброс добавок к пенсии составляет от 140 гривен для тех, кто имеют пенсию на уровне прожиточного минимума, до максимального, например, 3,5-4 тысячи гривен — это получают работники, которые, в частности, имели достаточно большие заработные платы, в первую очередь, люди, которые работали на вредных производствах, шахтеры, металлурги. Для них повышение пенсии — больше. Чиновникам различного уровня — министрам, бывшим народным депутатам, бывшим госслужащим перерасчет пенсии сейчас не происходит, речь идет только о тех людях, которые выходили на пенсию не по специальным законам, а основному закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", — пояснил Розенко.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что власти Украины намерены провести следующую индексацию пенсий в стране в 2019 году, после чего она станет ежегодной.