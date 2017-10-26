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    Экономика

    Нацбанк повысил учетную ставку

    (обновлено: )5911
    Как сообщили в Национальном банке Украины, правление регулятора приняло решение повысить учетную ставку до 13,5% годовых с 27 октября 2017.
    Нацбанк
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Национальный банк (ЦБ) Украины с пятницы повышает учетную ставку до 13,5% с 12,5%, сообщается в четверг на сайте регулятора.

    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 13,5% годовых с 27 октября 2017", — говорится в сообщении регулятора.

    Ранее Нацбанк три месяца подряд сохранял учетную ставку на уровне 12,5%.

    В 2016 году Нацбанк Украины активно снижал учетную ставку, начиная с весны, и в конце октября она достигла уровня в 14%. В то же время в 2015 году НБУ неоднократно резко повышал ставку, пытаясь стабилизировать сложную финансовую ситуацию в стране: с начала февраля — до 19,5% с 14% годовых, а затем, менее чем через месяц, с 4 марта — до 30%. Во второй половине того же года регулятор начал понижать ставку.

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