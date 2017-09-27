НБУ спрогнозировал рост ВВП по итогам года

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины ожидает, что рост ВВП страны по итогам года превысит ранее прогнозируемые 1,6%, инфляция также может ускориться, сообщил заместитель председателя Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб по итогам встречи с руководителями крупнейших украинских банков.

Нацбанк Украины в июле ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2017 году до 1,6% с 1,9%.

"Экономика смогла выдержать шок в виде разрыва торгово-транспортных связей на востоке страны. В первом полугодии она выросла на 2,4%, и мы видим из текущих показателей, наш прогноз роста реального ВВП в 2017 году на 1,6% оказался несколько консервативным — он будет выше ", — цитирует Сологуба пресс-служба регулятора.

Сологуб также отметил, что инфляция по итогам года также может оказаться выше ранее прогнозируемых Национальным банком 9,1%.

Госбюджет Украины на 2017 год предусматривает дефицит на уровне 3% ВВП, рост экономики на уровне 3%, инфляцию на уровне 8,1%. Вместе с тем, в конце мая кабинет министров Украины ухудшил прогноз роста ВВП в 2017 году до 1,8%, по инфляции — до 12,9% с 8,1%. Кроме этого, Кабмин утвердил прогноз финансово-экономического развития Украины на 2018-2020 годы, базовый из которых предусматривает рост ВВП в 2018 году на уровне 3%, в 2019 году — на 3,6% и в 2020 году — на 4%.