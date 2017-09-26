Гонтарева не собирается возвращаться в НБУ после отпуска

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Подавшая в мае в отставку глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева не планирует после отпуска возвращаться к исполнению своих обязанностей, заявили агентству УНИАН в Нацбанке.

"Валерия Гонтарева завершила профессиональную деятельность в Национальном банке 11 мая этого года и не планирует возвращаться к работе в должности главы Национального банка", — сообщили в Нацбанке.

Также в финучреждении напомнили, что в рамках законодательства глава регулятора освобождается от занимаемой должности Верховной Радой по представлению президента.

Из отпуска Гонтарева должна была выйти 27 сентября.

Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая и на сегодняшний день находится в отпуске. С 11 мая обязанности главы банка исполняет первый зампредседателя регулятора Яков Смолий. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента.