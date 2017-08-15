Гонтарева и вечный отпуск - покой им только снится

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева продлила свой трехмесячный отпуск и с 8 августа по 26 сентября будет продолжать находится на отдыхе, сообщили в пресс-службе НБУ. При этом, глава НБУ не намерена возвращаться к работе в центробанк. Гонтарева с 11 мая по 7 августа находилась в оплачиваем отпуске, исполняющим обязанности главы центробанка является ее первый заместитель Яков Смолий. Напомним, что 6 апреля Гонтарева подала президенту заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая 2017 года, однако тот до сих пор ее не подписал.

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Уход Гонтаревой ни к чему не привел

В течение длительного отпуска в работе НБУ почти ничего не поменялось. Разве что стало меньше скандалов, поскольку и. о. главы НБУ предпочитает работать, не вынося сор из избы. В отличие от Гонтаревой, которая всю жизнь занималась инвестиционной деятельностью (в том числе, работая на бизнес Порошенко), Смолий является банкиром, которые работал в банковской системе в начале 90-х, создавая банк "Аваль". После продажи банка австрийцам он стал легальным долларовым миллионером. Смолий предпочитает не "топить" банки и не создавать скандалов. Вместе с тем, как сообщали СМИ, он был одним из организаторов национализации "ПриватБанка".

Отсутствие в стране главы центробанка негативно сказалось на международном финансировании страны, хотя Смолий и уверял, что его деятельность на посту и.о. главы НБУ не станет преградой для получения транша МВФ. Руководитель НБУ заявлял, что он имеет полномочия подписывать подобные соглашения. Однако делегация МВФ так и не подписала с ним документ о новом транше.

"Курортное" управление НБУ

Несмотря на то, что Гонтарева ушла в отпуск и якобы не собирается возвращаться, она продолжает оказывать существенное влияние на центробанк и даже, время от времени, наведывается в здание НБУ, занимая свой офис, который так и остается пустым.

Большую часть времени она проводит за рубежом на заморских курортах, не без оснований считая, что ее могут задержать. Такие опасения не беспочвенны. 5 августа Печерский суд Киева обязал Генеральную прокуратуру возобновить уголовное производство в отношении экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Суд счел доводы следователя Генеральной прокуратуры относительно закрытия производства необоснованными, поскольку во время следствия не исследованы все обстоятельства дела.

В январе Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала уголовное производство по фактам возможных злоупотреблений полномочиями должностными лицами Национального банка, в частности главой НБУ Валерией Гонтаревой, а также Фонда гарантирования вкладов физических лиц при осуществлении оценочной деятельности стоимости активов ликвидированных банков.

12 августа стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало расследовать возможные недостоверные сведения в декларации главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Расследование начато по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса. В частности, детективы подозревают, что Гонтарева не задекларировала свою поездку на Мальдивы в июле 2016 года, которая стоит около 10 тыс. долларов.

Работа НБУ находится под угрозой паралича в условиях сложных переговоров с МВФ, которые под угрозой провала. Должность и.о. главы НБУ Международный валютный фонд не воспринимает всерьез, а без финансовых вливаний международных кредиторов курс гривны остается под угрозой. Вместе с тем, действующая глава НБУ не только находится в многомесячном отпуске, но и под уголовным следствием, причем, расследование против "лучшего банкира Восточной Европы" ведут сразу несколько структур.

"Почему Гонтарева старается быть за границей? Она молодчина, потому что тут ей могут заняться правоохранители. Поэтому понятно, почему она там находится…. Очень плохо, что у нас в стране не соблюдается закон. Президент еще в 2014 году должен был инициировать возбуждение нескольких уголовных дел и снять Гонтареву за незаконное закрытие банков. И тогда у нас бы не было этих проблем. Теперь мы набрали кучу проблем и думаем — сбежит Гонтарева или нет. Но это же абсурд. Если бы в европейской стране руководство центробанка допустило хотя бы одну ошибку, его тут же бы сняли", — заявил в эфире одного из телеканалов экономист Александр Охрименко.

НБУ после "тети Леры"

Подвешенная ситуация с главой НБУ выгодна, прежде всего, президенту. Для того, чтобы уволить Гонтареву и назначить нового главу, необходимо решение Верховной Рады.

"По закону о Национальном банке, главой НБУ Гонтарева сможет оставаться еще максимум месяц: пункт 9 статьи 18 Закона об НБУ указывает, что причиной увольнения главы центробанка является "невиконання посадових обов'язків, у тому числі за станом здоров'я, протягом більш як чотири місяці поспіль".



Увольнение Гонтаревой по этому пункту имеет для нее крайне простой смысл — по тому же закону, в случае принятия ее отставки президентом глава НБУ должен отчитаться о своей работе перед парламентом. А делать этого Гонтарева явно не собирается, так как нажила среди депутатов немало врагов и просто боится зала", — сообщил финансовый обозреватель Александр Дубинский.

Депутаты могут не поддержать президентскую кандидатуру на пост нового главы НБУ, что чревато новым витком политического кризиса. Без своего главы НБУ Порошенко теряет контроль над финансовым потоками, которые так необходимы накануне выборов. Поэтому задачей номер один для президента будет сохранение действующего статус-кво.

По сути, новый глава НБУ понадобится только, когда будут нужны кредиты МВФ. Однако поскольку Верховная Рада "запорола" принятие земельной и пенсионной реформ до осени, то надеяться на кредит до конца года не приходится.

"Все понимают, что Гонтарева все, что мавр сделал свое дело. Но насколько я понимаю, не хватает голосов в Верховной Раде для того, чтобы совершить ротацию. Подает кандидатуру президент, но голосует Верховная Рада, все подсчеты показывают, что голосов нет. Нужно покупать голоса.. Скорее всего, депутаты слишком много просят", — заявил Охрименко.

Верховная Рада в конце сентября, вероятно, рассмотрит увольнение Гонтаревой. Отставка Гонтаревой с жесткой формулировкой (а не по собственному желанию) будет сильным ударом по репутации Порошенко, который, собственно и поставил ее на этот пост. Ликвидация 90 банков, обвал крупнейшего банка страны (ПриватБанк), падение курса гривны в 2,5-3 раза, уголовные дела против сотрудников НБУ о воровстве миллиардов гривен на рефинансировании банков и введении временных администраций — все это является виной президента, который обещал за пару дней укрепить курс национальной валюты и остановить финансовый кризис.