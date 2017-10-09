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    Экономика

    В Украине зафиксирована инфляция в 2%

    (обновлено: )99
    Как отметили в Госстате, наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован на горячую воду и отопление – 74,4%, содержание домов и придомовых территорий – 46,5%, овощи – 37,6%, яйца – 37%, водоснабжение – 30,1%, мясо и мясопродукты – 30,1%, масло – 29,1%.
    Деньги
    torange.ru

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Потребительская инфляция в Украине в сентябре 2017 года в годовом выражении, по сравнению с сентябрем 2016 года, ускорилась до 16,4% с 16,2%, зафиксированных в годовом измерении месяцем ранее, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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    Отмечается, что по сравнению с предыдущем месяцем – августом — зафиксирована инфляция в размере 2% после 0,1% дефляции в августе к июлю.

    Сообщается, что с начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, потребительские цены в Украине выросли на 10,2%.

    Как отметили в Госстате, наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован на горячую воду и отопление – 74,4%, содержание домов и придомовых территорий – 46,5%, овощи – 37,6%, яйца – 37%, водоснабжение – 30,1%, мясо и мясопродукты – 30,1%, масло – 29,1%.

    По сравнению с предыдущим месяцем больше всего выросли цены на яйца – 31%, услуги образования — 12%, обувь — 9,4%, одежду — 8,7%, мясо и мясопродукты — 3,4%, топливо и масла – 2,9%, молоко – 2,9%.

    РИА Новости Украина
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