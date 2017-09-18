Госбюджет-2018: любое повышение минималки проглотит инфляция – Новак

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Кабинет Министров заложил в государственный бюджет на 2018 год рост ВВП на уровне 3%. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Кроме этого, в 2018 году будет замедлена инфляция до 7%. Также, по словам премьера, это первый бюджет, доходная часть которого превысит один триллион гривен. В 2018 году также предусмотрено увеличение минимальной зарплаты на 500 гривен.

По словам Владимира Гройсмана, этот рост превысит инфляцию в 2017 году, которая составит 11%.

Однако, несмотря на оптимизм премьера, эксперты говорят, что доходы населения не растут такими темпами, как увеличивается минималка.

Основные статьи госбюджета-2018 в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

(текст публикуется на языке оригинала)

За рахунок чого буде уповільнена інфляція, і чи вірити прем’єру Гройсману в цьому питанні?

— Я би радив в цьому питанні не вірити, тому що уряд в проекті бюджету на наступний рік заклав курс гривні 29,3 – це порівняно із сьогоднішнім курсом, якій є на ринку, 26, означає знецінення гривні, девальвацію її на 12-13%. Якщо на 12-13% девальвує гривня, то інфляція ніяк не може бути 7%, вона буде значно вищою.

Тому ці два показники несумісні – якийсь із них не буде виконуватись. Скоріш за все це показник інфляції.

Як бути зі зростанням ВВП у 2018 році на рівні 3%, такі показники закладає Кабмін?

— Справа в тому, що на цей рік в бюджеті цьогорічному також закладався прогноз навіть більший – 3,5%, реально маємо біля 2%. Тому прогноз росту ВВП – це справа така невдячна, м’яко кажучи.

Але, якщо подивитися на сьогоднішній рік, то у нас ріст дають тільки аграрний сектор і сектор послуг, а в промисловості з початку року, на жаль, відновилось падіння і маємо падіння промисловості на 3%.

Тому для того, щоб вийти наступного року на 3% росту треба, як мінімум, зупинити падіння промисловості, якщо воно хоча б не буде падати, буде іти в нуль, чи там невеличким ростом, то при рості аграрного сектора, в чому, наприклад, я особисто не сумніваюсь, можна було б вийти на 3% росту ВВП.

Але головне завдання – це вирішити проблему в секторі промисловості. Зараз в Україні дуже низька економічна база, і при такій низькій базі ріст в 2%, навіть 3%, його ніхто з нас не відчує. При нашій низькій базі, щоб ми відчували, що економіка розвивається, нам потрібні темпи росту не менше 5-6% на рік.

Тоді кожен громадянин України зрозуміє, побачить реально, що економіка України росте, а при 2-3% в нашій ситуації це практично непомітно.

Мінімальну заробітну плату обіцяють збільшити на 500 гривень. Але це не дуже добре для економіки?

— Справа в тому, що ріст соціальних платежів, будь-яких, особливо зарплати, він повинен бути співмірний із ростом економіки.

Якщо економіка росте, як ми зараз маємо, приблизно на 2%, 2,5%, то зарплату можна піднімати на 5%, максимум на 10%, а не на в два рази, як це було зроблено з початку року, і зараз знову намагання з 3200 гривень до 3723 гривень – це ще 15%, в нас немає таких темпів росту економіки, щоб так збільшувати соціальні платежі, потім це все повертається бумерангом назад через набагато вищі ціни, і тоді за 3723 гривень може бути ситуація, що ми зможем купити менше, ніж зараз за 3200.

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Ми схоже вже проходили на початку 90-х, коли майже кожен українець був мільйонером номінально, але купівельна спроможність наша від цього не росла, а навпаки тільки падала. Тому закони економіки обманути неможливо, треба, можна їх тільки знати і використовувати, або не знати і пробувати обманути, але економіку не обманеш, обманути можна тільки самого себе.

Витрати на медичну сферу зростуть на 16%, освіти – на 20%. За рахунок чого? Якими думками керується уряд в цьому сенсі?

— Основні, всі ці зростання, які анонсує уряд наступного року, вони будуть досягатись в основному з двох джерел, перше – це інфляційний ефект.

Якщо вони запланували подальшу девальвацію гривні, значить, працювати знову буде інфляційний ефект, на жаль. І друге джерело – це державний борг. До речі, в цих анонсах, представленнях, висвітленні цього проекту бюджету чомусь уряд не зазначив один з ключових елементів, а саме — розділ державного боргу, який вони збираються зробити на кінець 2018 року, от чомусь, дуже важливий показник, його завжди зазначали в проектах, але цього разу чомусь уряд замовчує який буде розмір державного боргу, тому є підозра, що друге джерело, з якого будуть робити ці підвищення, це збільшення державного боргу, внутрішнього і зовнішнього.

Я маю на увазі, що в бюджеті закладається показник, гранична величина державного боргу на кінець року, який допускається державним бюджетом. А виплати, вони здійснюються згідно графіку виплат, як і звичайні виплати, коли ви берете кредит в банку, ви в договорі вказуєте термін виплати кожного платежу, тіло кредиту і проценту.

Воно відбувається впродовж цілого року, буває, що більше платежів припадає на кінець року, буває на середину, але це не є принципово, а от величина державного боргу гранична вказується на кінець року, тобто до кінця року держава не може взяти більше в борг, ніж зазначено в державному бюджеті, і чомусь цей важливий показник зараз уряд, виходить так, що замовчує.

Чи ігнорує, чи просто не показує його простим людям?

— Якась причина є, тому що завжди в попередні роки зазначалася гранична величина державного боргу в проекті бюджету. Не думаю, що це просто забулося, тому що надто важливий показник, тому природньо виникає підозра і тому, що це зумисне приховування цього важливого показника.

А чому він важливий, тому що державний борг лягає на державний бюджет, а державний бюджет формуємо тільки ми з вами, платники податків, більше ніхто, і очевидно уряд поки що не хоче нас, платників податків, порадувати як він збирається збільшувати державний борг.

Напомним, ранее Андрей Новак заявлял, что местные бюджеты и в 2018 году будут зависеть от воли лично премьера и президента.