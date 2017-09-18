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    Интервью

    Госбюджет-2018: любое повышение минималки проглотит инфляция – Новак

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    Бюджет-2018 и будущее гривны (34)

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    В проекте бюджета на 2018 год умышленно скрыли такой важный показатель, как величина государственного долга, подчеркнул председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.
    Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак
    Facebook Андрея Новака

    РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

    Кабинет Министров заложил в государственный бюджет на 2018 год рост ВВП на уровне 3%. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

    Гривна
    Украинское фото
    Бюджет-2018 пока в интересах МВФ, а не людей. Опрос депутатов

    Кроме этого, в 2018 году будет замедлена инфляция до 7%. Также, по словам премьера, это первый бюджет, доходная часть которого превысит один триллион гривен. В 2018 году также предусмотрено увеличение минимальной зарплаты на 500 гривен. 

    По словам Владимира Гройсмана, этот рост превысит инфляцию в 2017 году, которая составит 11%. 

    Однако, несмотря на оптимизм премьера, эксперты говорят, что доходы населения не растут такими темпами, как увеличивается минималка. 

    Основные статьи госбюджета-2018 в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    За рахунок чого буде уповільнена інфляція, і чи вірити прем’єру Гройсману в цьому питанні? 

    — Я би радив в цьому питанні не вірити, тому що уряд в проекті бюджету на наступний рік заклав курс гривні 29,3 – це порівняно із сьогоднішнім курсом, якій є на ринку, 26, означає знецінення гривні, девальвацію її на 12-13%. Якщо на 12-13% девальвує гривня, то інфляція ніяк не може бути 7%, вона буде значно вищою. 

    Тому ці два показники несумісні – якийсь із них не буде виконуватись. Скоріш за все це показник інфляції. 

    Як бути зі зростанням ВВП у 2018 році на рівні 3%, такі показники закладає Кабмін?

    — Справа в тому, що на цей рік в бюджеті цьогорічному також закладався прогноз навіть більший – 3,5%, реально маємо біля 2%. Тому прогноз росту ВВП – це справа така невдячна, м’яко кажучи. 

    Але, якщо подивитися на сьогоднішній рік, то у нас ріст дають тільки аграрний сектор і сектор послуг, а в промисловості з початку року, на жаль, відновилось падіння і маємо падіння промисловості на 3%. 

    Тому для того, щоб вийти наступного року на 3% росту треба, як мінімум, зупинити падіння промисловості, якщо воно хоча б не буде падати, буде іти в нуль, чи там невеличким ростом, то при рості аграрного сектора, в чому, наприклад, я особисто не сумніваюсь, можна було б вийти на 3% росту ВВП.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина
    Корнейчук о бюджете-2018: рост цен и тарифов продолжится

    Але головне завдання – це вирішити проблему в секторі промисловості. Зараз в Україні дуже низька економічна база, і при такій низькій базі ріст в 2%, навіть 3%, його ніхто з нас не відчує. При нашій низькій базі, щоб ми відчували, що економіка розвивається, нам потрібні темпи росту не менше 5-6% на рік. 

    Тоді кожен громадянин України зрозуміє, побачить реально, що економіка України росте, а при 2-3% в нашій ситуації це практично непомітно. 

    Мінімальну заробітну плату обіцяють збільшити на 500 гривень. Але це не дуже добре для економіки?

    — Справа в тому, що ріст соціальних платежів, будь-яких, особливо зарплати, він повинен бути співмірний із ростом економіки. 

    Якщо економіка росте, як ми зараз маємо, приблизно на 2%, 2,5%, то зарплату можна піднімати на 5%, максимум на 10%, а не на в два рази, як це було зроблено з початку року, і зараз знову намагання з 3200 гривень до 3723 гривень – це ще 15%, в нас немає таких темпів росту економіки, щоб так збільшувати соціальні платежі, потім це все повертається бумерангом назад через набагато вищі ціни, і тоді за 3723 гривень може бути ситуація, що ми зможем купити менше, ніж зараз за 3200. 

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    Ми схоже вже проходили на початку 90-х, коли майже кожен українець був мільйонером номінально, але купівельна спроможність наша від цього не росла, а навпаки тільки падала. Тому закони економіки обманути неможливо, треба, можна їх тільки знати і використовувати, або не знати і пробувати обманути, але економіку не обманеш, обманути можна тільки самого себе. 

    Витрати на медичну сферу зростуть на 16%, освіти – на 20%. За рахунок чого? Якими думками керується уряд в цьому сенсі?

    — Основні, всі ці зростання, які анонсує уряд наступного року, вони будуть досягатись в основному з двох джерел, перше – це інфляційний ефект.

    Якщо вони запланували подальшу девальвацію гривні, значить, працювати знову буде інфляційний ефект, на жаль. І друге джерело – це державний борг. До речі, в цих анонсах, представленнях, висвітленні цього проекту бюджету чомусь уряд не зазначив один з ключових елементів, а саме — розділ державного боргу, який вони збираються зробити на кінець 2018 року, от чомусь, дуже важливий показник, його завжди зазначали в проектах, але цього разу чомусь уряд замовчує який буде розмір державного боргу, тому є підозра, що друге джерело, з якого будуть робити ці підвищення, це збільшення державного боргу, внутрішнього і зовнішнього.

    Верховная Рада Украины
    УНИАН
    Как депутаты испортят бюджет-2018

    Я маю на увазі, що в бюджеті закладається показник, гранична величина державного боргу на кінець року, який допускається державним бюджетом. А виплати, вони здійснюються згідно графіку виплат, як і звичайні виплати, коли ви берете кредит в банку, ви в договорі вказуєте термін виплати кожного платежу, тіло кредиту і проценту. 

    Воно відбувається впродовж цілого року, буває, що більше платежів припадає на кінець року, буває на середину, але це не є принципово, а от величина державного боргу гранична вказується на кінець року, тобто до кінця року держава не може взяти більше в борг, ніж зазначено в державному бюджеті, і чомусь цей важливий показник зараз уряд, виходить так, що замовчує. 

    Чи ігнорує, чи просто не показує його простим людям? 

    — Якась причина є, тому що завжди в попередні роки зазначалася гранична величина державного боргу в проекті бюджету. Не думаю, що це просто забулося, тому що надто важливий показник, тому природньо виникає підозра і тому, що це зумисне приховування цього важливого показника. 

    А чому він важливий, тому що державний борг лягає на державний бюджет, а державний бюджет формуємо тільки ми з вами, платники податків, більше ніхто, і очевидно уряд поки що не хоче нас, платників податків, порадувати як він збирається збільшувати державний борг. 

    Напомним, ранее Андрей Новак заявлял, что местные бюджеты и в 2018 году будут зависеть от воли лично премьера и президента. 

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