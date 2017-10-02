КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. В период с января по август 2017 года сводный государственный бюджет Украины выполнен с профицитом на выше 68,6 млрд грн. Об этом сообщается в материалах Национального банка Украины.

Информация НБУ Бюджет Украины вышел в плюс почти на 39 млрд грн

Информация НБУ Бюджет Украины вышел в плюс почти на 39 млрд грн

"Сводный бюджет выполнен со значительным профицитом – 15,8 млрд грн в августе и 68,6 млрд грн за январь-август 2017 года – благодаря высоким темпам роста доходов", – отмечается в свежем макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

Нацбанк подчеркивает, что наибольший рост доходов бюджета обеспечили экономические факторы: улучшение финрезультатов предприятий, рост семейных доходов, оживление внутреннего спроса. Расходы в целом росли умеренно, несмотря на увеличение в августе.

Ранее сообщалось, что в бюджете-2018 прописан курс доллара на уровне 30,1 грн/долл.