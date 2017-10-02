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02.10.201712:19
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    Экономика

    Бюджет Украины вышел в плюс почти на 39 млрд грн

    Тема:

    Бюджет-2018 и будущее гривны (57)

    (обновлено: )9210
    Согласно данным, наибольший рост доходов бюджета обеспечили экономические факторы. Например, улучшение финансовых результатов предприятий, рост семейных доходов.
    Гривны
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. В период с января по август 2017 года сводный государственный бюджет Украины выполнен с профицитом на выше 68,6 млрд грн. Об этом сообщается в материалах Национального банка Украины.

    Информация НБУ
    Бюджет Украины вышел в плюс почти на 39 млрд грн
    Информация НБУ
    Бюджет Украины вышел в плюс почти на 39 млрд грн

    "Сводный бюджет выполнен со значительным профицитом – 15,8 млрд грн в августе и 68,6 млрд грн за январь-август 2017 года – благодаря высоким темпам роста доходов", – отмечается в свежем макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

    Нацбанк подчеркивает, что наибольший рост доходов бюджета обеспечили экономические факторы: улучшение финрезультатов предприятий, рост семейных доходов, оживление внутреннего спроса. Расходы в целом росли умеренно, несмотря на увеличение в августе.

    Ранее сообщалось, что в бюджете-2018 прописан курс доллара на уровне 30,1 грн/долл.

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