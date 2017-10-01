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    Экономика

    В бюджете-2018 предусмотрено существенное повышение финансирования науки

    Тема:

    Бюджет-2018 и будущее гривны (56)

    (обновлено: )1702
    По сравнению с прошлым годом, все академии, кроме художественных, должны получить больше финансирования. Расходы НАН вырастут на 30% и достигнут 3,5 млрд грн.
    Исследование
    RIA News Юрий Стрелец | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. В подготовленном правительством проекте бюджета образования и науки на 2018 год предусмотрено выделение 7,36 млрд грн на расходы, связанные с исследованиями. Согласно документу, расходы НАН вырастут на 30% и достигнут 3,5 млрд грн, сообщает ZN.UA.

    Отмечается, что средства на исследования распределены между 28 распорядителями.

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    "Львиная доля этих средств направляется в НАН, МОН и отраслевые академии. По сравнению с прошлым годом, все академии, кроме художественных, должны получить больше финансирования. Расходы НАН вырастут на 30% и достигнут 3,5 млрд грн. Важно, что отдельной строкой закреплены 500 млн грн для тех подразделений НАН, которые успешно пройдут новую аттестацию", — говорится в статье.

    Помимо этого, планируется увеличение расходов на исследования в системе Минобразования. Увеличены расходы на исследования, проводимые вузами (с 621 до 698 млн грн). Кроме того, увеличен взнос за участие в программе "Горизонт-2020" (с 208 до 232 млн грн) и финансирование для Антарктической станции "Академик Вернадский" (с 58,9 до 72,4 млн грн).

    В то же время, более 355 млн грн разделили между 20 различными ведомствами и министерствами на оплату прикладных исследований и научных экспертиз, а также на подготовку аспирантов и докторантов.

    Ранее сообщалось, что в бюджете-2018 прописан курс доллара на уровне 30,1 грн/долл.

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