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    Экономика

    Нацбанк ослабил гривну

    Тема:

    Бюджет-2018 и будущее гривны (53)

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    Согласно данным государственного регулятора, официальный курс гривны к евро на четверг, 28 сентября, установлен на уровне 31,08.
    Нацбанк
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару США на четверг, 28 сентября, на уровне 26,47 грн/долл.

    Согласно данным госрегулятора, официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,08. За 10 российских рублей дают 4,563 гривны.

    Напомним, Нацбанк установил на среду официальный курс гривны к евро на уровне 31,09. За 10 российских рублей давали 4,58 гривны. Курс доллара был установлен на уровне 26,38 грн/долл.

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    Ранее сообщалось, что в проекте госбюджета-2018 прописан курс доллара на уровне 30,1 грн/долл.

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