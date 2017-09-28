Нацбанк ослабил гривну

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару США на четверг, 28 сентября, на уровне 26,47 грн/долл.

Согласно данным госрегулятора, официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,08. За 10 российских рублей дают 4,563 гривны.

Напомним, Нацбанк установил на среду официальный курс гривны к евро на уровне 31,09. За 10 российских рублей давали 4,58 гривны. Курс доллара был установлен на уровне 26,38 грн/долл.

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Ранее сообщалось, что в проекте госбюджета-2018 прописан курс доллара на уровне 30,1 грн/долл.