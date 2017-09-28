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    Экономика

    Украинская Techimpex опровергла данные о реэкспорте оружия из ЕС в Африку

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    В Techimpex подчеркнули, что экспортные операции компании осуществляются исключительно через уполномоченные правительством Украины государственные компании-спецэкспортеры.

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Частная украинская оборонная компания Techimpex опровергла обвинения международной журналисткой организации OCCRP в причастности к незаконному реэкспорту вооружений из ЕС в Африку и на Ближний Восток.

    Ранее Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщил, что Украина якобы занимается реэкспортом оружия из Евросоюза в нестабильные регионы. Согласно результатам расследования OCCRP, украинские компании выступали в качестве посредников в сделках по продаже оружия в страны Азии, Африки и Ближнего Востока.

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    По данным организации частная украинская компания Techimpex закупала вооружение в качестве конечного получателя и затем перепродавала их государственным внешнеторговым фирмам, включая "Укринмаш", которые направляли оружие в такие страны, как Бурунди, Эфиопия, Чад и Уганда.

    В заявлении Techimpex говорится, что компания не является уполномоченным государственным спецэкспортером и не занимается напрямую экспортом товаров и услуг военного назначения.

    "Экспортные операции компании осуществляются исключительно через уполномоченные правительством Украины государственные компании-спецэкспортеры. Все внешнеэкономические контракты в обязательном порядке проходят экспертную оценку уполномоченных государственных служб и реализуются только после получения необходимых разрешений и сертификатов Государственной службы экспортного контроля Украины", — заявили в компании.

    Techimpex заверила, что компания ведет свою деятельность в соответствии с украинским и международным законодательством и ничего не знает о поставках товаров военного назначения в страны Африки, Ближнего Востока и Азии.

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    Частная оборонная компания "Техимпекс" основана в 2003 году, является исполнителем гособоронзаказа. По данным компании, с 2014 года "Техимпексом" обеспечены капитальные и текущие ремонты более 200 единиц бронетанковой и автомобильной техники и агрегатов к ней в интересах Министерства обороны, Нацгвардии, МВД, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и других силовых структур. С 2017 года "Техимпекс" входит в состав "Лиги оборонных предприятий Украины", объединяющей более 30 компаний частного сегмента ОПК.

    Напомним, ранее Госслужба экспортного контроля Украины заявила, что страна не поставляла оружие в Южный Судан или другие нестабильные регионы.

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