Киев отверг обвинения в поставках оружия в Южный Судан

Charles Atiki Lomodong / AFP

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Госслужба экспортного контроля Украины заявила в среду, что страна не поставляла оружие в Южный Судан или другие нестабильные регионы.

Читайте также: Оружие н-надо?! Украина в центре скандала с поставками в Южный Судан

Ранее украинское представительство международной правозащитной организации Amnesty International заявило, что Украина причастна к незаконным поставкам оружия в Южный Судан. В частности, "Укринмаш" в 2014 году якобы подписал контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан. Центр исследования коррупции и организованной преступности (OССRP) ранее заявил, что Украина занимается реэкспортом оружия из Евросоюза в нестабильные регионы.

"Укринмаш" не совершал никаких поставок оружия в Южный Судан, соответствующих разрешительных документов Госэкспортконтроль с этой целью указанной украинской компании не выдавал", — говорится в сообщении госслужбы.

Согласно сообщению, Украина является членом всех международных режимов экспортного контроля и неуклонно придерживается их требований, а также соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

"Украина регулярно подает отчетность по экспорту вооружений в Реестр обычных вооружений ООН и Секретариат режимов (экспортного контроля). При этом никаких претензий от стран-участников режимов или членов ООН в адрес Украины в невыполнении международных обязательств не предъявлялось, поскольку наше государство не осуществляло поставок вооружений в нарушение международных и национальных ограничений", — говорится в сообщении.

Режим санкций в отношении Южного Судана был введен СБ ООН в марте 2015 года и установил замораживание активов и запрет на поездки для физических лиц и организаций, которые "несут ответственность за действия или меры, представляющие угрозу для мира, безопасности или стабильности Южного Судана, или причастны к таким действиям или мерам". Позже в санкционный список были внесены некоторые представители вооруженных сил Южного Судана и военные командиры мятежников, причастных к разжиганию конфликта в стране.

Читайте также: Летальное оружие от США для Украины: за и против

В декабре прошлого года США вынесли на голосование Совета Безопасности проект резолюции по введению запрета на поставки оружия в отношении Южного Судана, а также санкций против отдельных лиц. Однако документ не был принят, так как не получил необходимого большинства голосов членов Совета. За введение оружейного эмбарго в отношении Южного Судана выступают также Франция и Великобритания, однако ряд других членов СБ — в том числе Россия и Китай, — такой подход не поддерживают. Южный Судан отделился от Судана в 2011 году, с 2013 года в стране продолжается кровопролитный вооруженный конфликт.