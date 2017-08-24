наверх
24.08.201702:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Названа предварительная причина смерти российского посла в Судане

    (обновлено: )17110
    Официальный представитель полиции Хартума полковник Хасан ат-Тиджани заявил о том, что Миргаяс Ширинский умер во время плавания в бассейне, а его смерть наступила по естественным причинам.
    Министерство иностранных дел РФ в Москве
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Причиной смерти посла России в Судане Миргаяса Ширинского, скончавшегося в среду вечером, могла стать проблема с сердцем, об этом РИА Новости сказал пресс-секретарь посольства Сергей Коняшин.

    "В настоящее время официальной причины смерти нет, потому что нет официального заключения, но если судить по внешним факторам, которые видел врач, можно говорить о каких-то проблемах с сердцем. То ли это был инфаркт, то ли это был инсульт", — сказал Коняшин.

    Ранее официальный представитель полиции Хартума полковник Хасан ат-Тиджани заявил о том, что посол России в Судане умер во время плавания в бассейне, а его смерть наступила по естественным причинам.

    Читайте также — РФ — США: противостояние до последнего дипломата

    Министерство иностранных дел Судана сообщило о смерти посла России в Хартуме Миргаяса Ширинского.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Курт Волкер
    Встреча Волкер-Сурков и "школьное" перемирие в Донбассе
    Прибытие главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев
    День Независимости Украины. 26 лет спустя
    Убийство мужчины в центре Киева. Видео
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Полиция на месте теракта в Камбрильсе, к югу от Барселоны
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне