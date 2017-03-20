В Южном Судане потерпел крушение пассажирский самолет

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Пассажирский самолет разбился в Южном Судане, на борту находились 44 человека, предположительно, все они погибли, сообщает специализированный портал Airlive.

Агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщает о крушении самолета и нескольких пострадавших.

Young Commando / Airlive На месте крушения самолета в Южном Судане

По данным портала, крушение произошло в аэропорту города Вау – административного центра провинции Западный Бахр-эль-Газаль.

Южносуданская газета National Courier сообщает, что речь идет о самолете авиакомпании Supreme Airlines Plane. На фотографиях в Twitter издания видно, что самолет был почти полностью разрушен.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух легкомоторных самолетов над торговым центром Promenades Saint-Bruno неподалеку от Монреаля в Канаде один человек погиб и трое получили ранения.