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    В Южном Судане потерпел крушение пассажирский самолет

    (обновлено: )15702
    Южносуданская газета National Courier сообщает, что речь идет о самолете авиакомпании Supreme Airlines Plane. На фотографиях в Twitter издания видно, что самолет был почти полностью разрушен.
    На месте крушения самолета в Южном Судане
    Young Commando / Airlive

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Пассажирский самолет разбился в Южном Судане, на борту находились 44 человека, предположительно, все они погибли, сообщает специализированный портал Airlive.

    Агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщает о крушении самолета и нескольких пострадавших.

    Young Commando / Airlive
    На месте крушения самолета в Южном Судане

    По данным портала, крушение произошло в аэропорту города Вау – административного центра провинции Западный Бахр-эль-Газаль.

    Южносуданская газета National Courier сообщает, что речь идет о самолете авиакомпании Supreme Airlines Plane. На фотографиях в Twitter издания видно, что самолет был почти полностью разрушен.

    Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух легкомоторных самолетов над торговым центром Promenades Saint-Bruno неподалеку от Монреаля в Канаде один человек погиб и трое получили ранения.

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