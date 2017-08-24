О чем пишут в мире: Кончина посла РФ в Судане, арест Серебренникова

РИА Новости Украина

Кончина посла РФ в Судане

Посол России в Судане Миргаяс Ширинский скончался в возрасте 62 лет в своей резиденции. Об этом пишут многие мировые СМИ. Ширинский был найден мертвым в своем бассейне, официальной причины смерти пока не названо, однако полиция исключает возможность покушения, сообщают СМИ.

Несмотря на то, что в качестве предварительной причины назвала проблема с сердцем, Mirror задается вопросом, является ли совпадением, что Ширинский умер в "черный год для российских послов".

"Ситуация становится все более тревожной – господин Ширинский стал четвертым действующим послом России, скончавшимся за последние восемь месяцев", — пишет таблоид, отмечая, что профессия посла РФ может считаться "возможно, одной из самых опасных в мире".

Газета New York Times пишет, что прошло почти ровно шесть месяцев с момента смерти постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина. Незадолго до этого, отмечает издание, скончался посол РФ в Индии Александр Кадакин, а 19 декабря 2016 года в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов.

Как сообщает издание, Ширинский "скончался во время подготовки российскими и суданскими властями визита президента Судана Омара аль-Башира в РФ, что является показателем улучшения отношений между двумя странами".

Террористическая угроза в Нидерландах

Зарубежные СМИ (Guardian, Independent, Daily Telegraph, Time, Spiegel, Zeit, Focus, Frankfurter Allgemeine Zeitung и другие) пишут в четверг об инциденте в нидерландском городе Роттердам, где полиция из-за возможной террористической угрозы отменила концерт американской рок-группы Allah-Las.

"Полицейские предотвратили возможный теракт в Нидерландах", — отмечает в заголовке газета New York Post. Как сообщил мэр города Ахмед Абуталеб, недалеко от концертного зала полиция остановила фургон с испанскими номерными знаками. По данным полиции, за рулем фургона находился гражданин Испании, внутри транспортного средства было найдено несколько газовых баллонов. Перед этим, как отметил мэр, власти получили предупреждение об угрозе от испанской полиции.

"Пока не установлено, есть ли связь между фургоном и угрозой. Мы пока не можем сказать этого", — цитирует Абуталеба газета Guardian.

Как заявил источник в управлении по борьбе с терроризмом в Испании, Гражданская гвардия Испании получила "предупреждение, указывающее на возможность атаки во время концерта, который должен был пройти в Роттердаме", отмечает издание Time.

По данным агентства Europa Press, задержанный в Роттердаме испанец, предположительно, не имеет отношения к терроризму, а газовые баллоны предназначались для домашнего применения.

Взрывчатых веществ в фургоне не было, отмечает Times. Со ссылкой на источники издания подчеркивают, что инцидент в Нидерландах не связан с терактами в Каталонии на прошлой неделе.

По данным испанской полиции, информация об угрозе была получена в ходе расследования, напрямую не связанного с терактами. Как заявил представитель министерства юстиции Нидерландов, уровень террористической угрозы остается прежним.

Арест Серебренникова

Басманный суд Москвы в среду поместил режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве, ему вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей. Дело освещают многие зарубежные СМИ.

"После того, как режиссер Кирилл Серебренников был задержан во вторник в Москве, судья приняла решение о домашнем аресте, который продлится до 19 октября. До этого момента Серебренников должен будет носить электронный браслет слежения", — вводит читателя в курс дела Zeit.

"Новость о его аресте прокатилась ударной войной по российскому сообществу деятелей искусства", — пишет Washington Post, отмечая, что сотни доброжелателей и коллег Серебренникова собрались у здания Басманного суда в Москве, чтобы поддержать его.

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Как пишет Guardian, помещение, где рассматривалось дело, наполняли крики демонстрантов, что сильно затрудняло проведение слушания. По информации Welt, решение об аресте также вызвало резкую международную критику.

"Арест может вылиться в большие проблемы для Штуттгартской государственной оперы, где Серебренников должен ставить сказочную оперу "Гензель и Гретель", — пишет Welt.

Как сообщают СМИ, за ситуацией внимательно следит уполномоченная по правам человека при правительстве ФРГ.

Первые фотографии скафандра SpaceX

Астронавты, которые будут летать на борту пилотируемого корабля Dragon, будут одеты в белый, облегающий скафандр с черными вставками, пишет в четверг газета Washington Post и ряд других зарубежных изданий.

В среду первые официальные фотографии костюма опубликовал в своем Instagram-аккаунте владелец компании SpaceX Илон Маск.

"Эти костюмы будут носить астронавты НАСА во время коммерческих полетов, когда SpaceX начет отправлять людей на Международную космическую станцию и забирать их оттуда", — пишет издание Verge. По словам Маска, костюм, изображенный на его фотографии, прошел испытания и может выдерживать нагрузки при разгерметизации во время космических полетов.

"Он выглядит очень элегантным и прекрасно подошел бы для научно-фантастического фильма, при этом дизайнеры воздали должное скафандрам "старой школы", которые астронавты НАСА носили во время полета на Луну", — отмечает Verge.

По данным СМИ, предполагается, что скафандр будет использоваться во время взлета, входа корабля в атмосферу и при возникновении проблем, которые могут привести к разгерметизации судна. Маск пообещал в ближайшие дни предоставить подробности о новинке, отмечает Los Angeles Times.