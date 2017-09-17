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    Экономика

    Для развития сектора обороны нужна только реформа экономики – эксперт

    Тема:

    Бюджет-2018 и будущее гривны (30)

    (обновлено: )15
    Эксперт, экс-заместитель начальника Генерального штаба в 2006-2010 годах, кандидат военных наук Игорь Романенко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что выделяемые на оборону средства большие, но если смотреть по мировому опыту – недостаточные.
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    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расходах на оборону государства в 2018 году.

    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Таким образом вступает в силу решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), которое предусматривает в проекте госбюджета на 2018 год расходы на безопасность и оборону на уровне не менее 5% ВВП.

    Ранее СНБО Украины сообщал, что госбюджет Украины на 2018 год предусматривает расходы на безопасность и оборону в размере 163 миллиардов гривен (6,269 миллиарда долларов), что на 20 миллиардов гривен (около 770 миллионов долларов) или 12% больше, чем в прошлом году.

    Финансирование сектора обороны и безопасности в госбюджете Украины на 2017 год составляет 136 миллиардов гривен (5,1 миллиарда долларов), или 5% ВВП.

    По этому поводу в эфире радиостанции Голос Столицы высказался эксперт, экс-заместитель начальника Генерального штаба в 2006-2010 годах, кандидат военных наук Игорь Романенко.

    "Выделяемые средства большие, но если смотреть по мировому опыту – недостаточные. Особенно в условиях того, что мы на протяжении двух десятилетий независимости тратили всего по 1% от ВВП на оборону. В таких условиях ВСУ сокращаются, теряется потенциал. Современного вооружения у нас сейчас 15-17%, то есть большинство осталось от Советского Союза и оно приведено в боевую готовность. (…) Для того, чтобы денег на оборону выделялось больше нужно только реформировать экономику", — отметил эксперт.

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