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    В РФ возбудили дело против министра обороны Украины

    (обновлено: )924142
    Следственный комитет РФ сообщил, что среди прочего открыты дела против министра обороны Украины Степана Полторака и начальника Генштаба Виктора Муженко.
    Степан Полторак
    Facebook Министерства обороны Украины

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Следственный комитет России возбудил уголовные дела против двадцати высокопоставленных должностных лиц Минобороны Украины.

    Среди прочего открыты дела против министра Степана Полторака и начальника генштаба Виктора Муженко, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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    По ее словам, речь идет о преступлениях "против мира и безопасности человечества на юго-востоке Украины".

    "В связи с тем, что преступления продолжают совершаться по сей день, главным следственным управлением СК России возбуждено еще 20 уголовных дел в отношении министра обороны Украины Степана Полторака, его заместителей Ивана Руснака, Ивана Шевчука, Игоря Павловского, Александра Дубляна, начальника генерального штаба Виктора Муженко, а также его первых заместителей и заместителей Игоря Колесника, Сергея Бессараба и Владимира Хижего", — сказала Петренко.

    Также, по ее словам, дела возбуждены против должностных лиц, осуществляющих руководство разведкой, сухопутными войсками и воздушными силами, в том числе специальными операциями: Сергея Попко, Василия Бурбы, Сергея Наева, Анатолия Пушнякова, Александра Красноока, Александра Павлюка, Андрея Грищенко, Александра Локоты, Сергея Дроздова, Михаила Забродского, Игоря Лунева и Игоря Воронченко.

    Петренко отметила, что в их действиях следствие усматривает признаки преступлений, предусмотренных статьями 356 и 357 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид).

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