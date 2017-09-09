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    Экономика

    Всю выгоду от повышения минималки "съедает" инфляция - экономист

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    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел (679)

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    В эфире радиостанции Голос Столицы экономист Виктор Скаршевский заявил, что от повышения минималки выиграли прежде всего те украинцы, которые ее получают, но этот выигрыш краткосрочный.
    День и кошелек. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Украинцам пообещали повышение минимальной зарплаты. Правда, это произойдет только после принятия пенсионной реформы. Речь идет о росте минималки до 3764 гривен. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

    День и кошелек. Архивное фото
    УНИАН
    Новое повышение минималки обвалит гривну и взвинтит цены - экономист

    Стоит напомнить, что сейчас минимальная зарплата составляет 3200 гривен.

    Какие последствия будет иметь повышение минимальной зарплаты, рассказал экономист Виктор Скаршевский в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Кто выиграл от последнего повышения минималки? Выиграли, прежде всего, те, которые получали раньше минимальную зарплату в два раза меньше. Но, во-первых, это условный выигрыш и краткосрочный, потому что уже часть повышения минимальной зарплаты съела инфляция. Второй момент – когда будут получать субсидии в этом году, кто получает минимальную зарплату, тот получает субсидию. Так вот, из-за увеличения зарплаты они просто будут получать меньшую субсидию. Поэтому получается, что практически никакого эффекта от минимальной зарплаты для даже тех, у кого она повысилась, не будет", — отметил экономист.

    Ранее Минфин заявил, что проект Госбюджета-2018 предполагает повышение минимальной зарплаты. 

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