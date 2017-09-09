Всю выгоду от повышения минималки "съедает" инфляция - экономист

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Украинцам пообещали повышение минимальной зарплаты. Правда, это произойдет только после принятия пенсионной реформы. Речь идет о росте минималки до 3764 гривен. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Стоит напомнить, что сейчас минимальная зарплата составляет 3200 гривен.

Какие последствия будет иметь повышение минимальной зарплаты, рассказал экономист Виктор Скаршевский в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Кто выиграл от последнего повышения минималки? Выиграли, прежде всего, те, которые получали раньше минимальную зарплату в два раза меньше. Но, во-первых, это условный выигрыш и краткосрочный, потому что уже часть повышения минимальной зарплаты съела инфляция. Второй момент – когда будут получать субсидии в этом году, кто получает минимальную зарплату, тот получает субсидию. Так вот, из-за увеличения зарплаты они просто будут получать меньшую субсидию. Поэтому получается, что практически никакого эффекта от минимальной зарплаты для даже тех, у кого она повысилась, не будет", — отметил экономист.

Ранее Минфин заявил, что проект Госбюджета-2018 предполагает повышение минимальной зарплаты.