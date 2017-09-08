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    В Харькове полицейский сорвал с пенсионера золотую цепочку

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    Криминал крепчает: нападения, взрывы, перестрелки (40)

    (обновлено: )28840
    Как отмечается, ведется досудебное расследование по факту грабежа (часть 2 статьи 186 УК Украины). Патрульного задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. В Харькове сотрудника патрульной полиции подозревают в ограблении. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

    По предварительным данным, 26-летний патрульный ночью напал на 62-летнего харьковчанина, толкнул его и сорвал золотую цепочку.

    Сейчас ведется досудебное расследование по факту грабежа (часть 2 статьи 186 УК Украины). Патрульного задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.

    Если вина будет доказана, полицейскому грозит 6 лет тюрьмы.

    Ранее сообщалось, что два парня за один день ограбили своего приятеля, магазин и чужую квартиру. В Килие представители правоохранительных органов задержали 25-летнего и 26-летнего парней, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленники первой ограбили чужую квартиру. Их "добычей" стали мультиварка и микроволновка. После этого они зашли в магазин за продуктами питания. В завершении похождений – кража у знакомого мобильного телефона стоимостью 1 тыс 500 гривен.

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