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    Экономика

    Минфин: проект Госбюджета-2018 предполагает повышение минимальной зарплаты

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    По словам министра финансов, в проект бюджета заложена минимальная зарплата размером 3723 гривны: "Это реалистичные цифры, которые мы, как правительство, видим и можем гарантировать, что это может быть реализовано без рисков для финансовой системы".
    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Проект бюджета на 2018 год предусматривает повышение с 1 января минимальной зарплаты, сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

    Александр Солонтай
    Александр Солонтай / Facebook
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    "В проект бюджета заложена минимальная зарплата размером 3723 гривны (около 143 долларов по курсу Нацбанка). Это реалистичные цифры, которые мы, как правительство, видим и можем гарантировать, что это может быть реализовано без рисков для финансовой системы", — заявил Данилюк в ходе выступления, которое транслировали в прямом эфире украинские телеканалы.

    По его словам, повышение будет уже с 1 января, и в дальнейшем правительство будет стараться еще увеличить этот показатель. При этом средняя зарплата в следующем году будет на уровне 8,6 тысячи гривен (около 330 долларов), добавил министр.

    Также он отметил, что бюджет предполагает увеличение расходов на социальную и гуманитарную сферу, в том числе рост расходов на образование и здравоохранение.

    Ранее Данилюк сообщил, что Минфин Украины внес на рассмотрение Кабмина проект госбюджета на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП против 3% ВПП в этом году. По его словам, проект бюджета на 2018 год является реалистичным и сбалансированным. Он рассчитывает, что до 15 сентября проект госбюджета-2018 будет будет представлен на рассмотрение парламента.

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