Минфин: проект Госбюджета-2018 предполагает повышение минимальной зарплаты

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Проект бюджета на 2018 год предусматривает повышение с 1 января минимальной зарплаты, сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"В проект бюджета заложена минимальная зарплата размером 3723 гривны (около 143 долларов по курсу Нацбанка). Это реалистичные цифры, которые мы, как правительство, видим и можем гарантировать, что это может быть реализовано без рисков для финансовой системы", — заявил Данилюк в ходе выступления, которое транслировали в прямом эфире украинские телеканалы.

По его словам, повышение будет уже с 1 января, и в дальнейшем правительство будет стараться еще увеличить этот показатель. При этом средняя зарплата в следующем году будет на уровне 8,6 тысячи гривен (около 330 долларов), добавил министр.

Также он отметил, что бюджет предполагает увеличение расходов на социальную и гуманитарную сферу, в том числе рост расходов на образование и здравоохранение.

Ранее Данилюк сообщил, что Минфин Украины внес на рассмотрение Кабмина проект госбюджета на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП против 3% ВПП в этом году. По его словам, проект бюджета на 2018 год является реалистичным и сбалансированным. Он рассчитывает, что до 15 сентября проект госбюджета-2018 будет будет представлен на рассмотрение парламента.