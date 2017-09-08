Суд арестовал имущество Запорожского алюминиевого комбината

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Суд в Украине арестовал все имущество Запорожского производственного алюминиевого комбината в качестве обеспечительной меры в рамках расследования уголовного дела о хищении имущества предприятия.

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

"В производстве следственного управлением главного управления Нацполиции Украины в Запорожской области… находится уголовное производство, открытое в 2016 году по факту присвоения должностными лицами Запорожского производственного алюминиевого комбината имущества предприятия, что нанесло ущерб на более 5 миллионов гривен (192,3 тысячи долларов). С целью недопущения хищения государственного имущества, уничтожение предприятия, следователем, прокуратурой и судом было принято решение о наложении ареста на все имущество комбината", — говорится в сообщении прокуратуры области.

Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что Запорожский алюминиевый комбинат "умышленно уничтожался в интересах конкурентов из России". При этом СБУ обвиняет в этом "представителей российской компании "Русал", бывшее руководство комбината, украинских бизнесменов и иностранных граждан", в числе подозреваемых есть трое россиян. Спецслужба утверждает, что Украине нанесен ущерб на сумму свыше 39 миллионов долларов.

В октябре 2016 года дочерние общества ОК "Русал" обратились в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров с заявлением, содержащим требования о компенсации инвестиций в ОАО "Запорожский алюминиевый комбинат", национализированный в марте 2015 года. Кроме того, решение о национализации комбината оспаривается в Европейском суде по правам человека.