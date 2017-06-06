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    Обвинительный акт по делу о хищении "киотских средств" передан в суд

    (обновлено: )8701
    Шестого июня обвинительный акт в отношении четырех участников покушения на завладение 336 миллионами гривен, полученных Украиной на основании Киотского протокола к рамочной конвенции ООН об изменении климата, направлен в Соломенский районный суд.
    Молоток судьи
    REUTERS Carlos Jasso

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) направило в суд обвинительный акт в отношении четырех участников уголовного дела о попытке присвоения финансовых средств на сумму 12,8 миллиона долларов, предоставленных Украине по Киотскому протоколу, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

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    "Шестого июня обвинительный акт в отношении четырех участников покушения на завладение 336 миллионами гривен (12,8 миллиона долларов), полученных Украиной на основании Киотского протокола к рамочной конвенции ООН об изменении климата, направлен в Соломенский районный суд города Киева. До этого обвиняемые и их адвокаты в течение двух месяцев знакомились с материалами следствия", — говорится в сообщении пресс-службы.

    В частности, речь идет о директорах госпредприятий "Укрэкоинвест" и "Одесамиськсвитло", а также двух сотрудниках госпредприятия "Укрэкоинвест". В НАБУ пояснили, что согласно заключению судебной экономической экспертизы, сумма потенциального ущерба от преступления составляет 336 миллионов гривен. Всего же "предприятие с признаками фиктивности" "Агротехбуд" должно было получить денежные средства в сумме 480 миллионов гривен, добавили в ведомстве.

    НАБУ в январе возбудило уголовное дело по факту попытки присвоения 480 миллионов гривен (почти 19 миллионов долларов), полученных Украиной в рамках Киотского протокола, которые планировалось направить на реконструкцию сетей освещения в одном из предприятий министерства экологии Украины.

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