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    Общество

    НАБУ уточнило, кого задержали по делу о хищении средств проекта "Стена"

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    В Бюро сообщили, что должностных лиц Государственной пограничной службы подозревают в совершении преступлений, которые нанесли значительный ущерб интересам государства.
    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    сайт НАБУ

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Задержанным накануне в рамках расследования дела о растрате денег, выделенных на проект "Стена" на границе Украины с Россией, сообщили о подозрении, информирует пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

    Во вторник, 8 августа, детективы НАБУ и САП задержали шесть человек, причастных к хищению средств так называемого проекта "Стена". Среди задержанных — должностные лица Государственной пограничной службы и предприятий-подрядчиков. В тот же день был задержан еще один человек, который, по версии следствия, выполнял роль посредника. 

    Архивное фото /twitter.com/Yatsenyuk_AP
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    Должностных лиц Государственной пограничной службы подозревают в совершении преступлений, которые нанесли значительный ущерб интересам государства:

    — начальника управления капитального строительства ГПСУ подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.210 Уголовного кодекса Украины;

    — старшего офицера Первого отдельного отдела капитального строительства ГНСУ — в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины.

    — бывшего начальника Первого отдельного отдела капитального строительства — в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.210 УК Украины.

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    Также среди подозреваемых — руководители фирм, которые должны были строить так называемую "Стену":

    — директору ООО "АЗИ" сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.191 УК Украины;

    Олег Жданов
    Голос Столицы
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    — директор ГП "Черниговский облавтодор" ГАК "Автомобильные дороги Украины" подозреваются в совершении преступления по ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;

    — директору и основателю ООО "Стройцентр "Витязь" сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины.

    Выполнявшему роль посредника инкриминируют совершение преступления по ч.5 27 ч.5 ст. 191 УК Украины. Сейчас все задержанные находятся в изоляторе временного содержания ГУ Национальной полиции в Киеве. 

    Детективы готовят ходатайство в Соломенский районный суд Киева об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, общая сумма которого должна быть сопоставимой с суммой нанесенного государству ущерба.

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    Предварительная квалификация — ч. 5 ст.191 УК, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 и ч.2 ст.210 УК Украины. По результатам судебно-строительных экспертиз сумма установленных убытков, причиненных государству в результате преступления составляет 16,688 млн грн.

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