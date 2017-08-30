В РФ ответили на обвинения СБУ в нанесении Украине ущерба на $39 млрд

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. ОК "Русал" расценивает заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о том, что Запорожский алюминиевый комбинат умышленно уничтожался в интересах конкурентов из России, попыткой политического давления в связи с иском против властей Украины в Международный суд по защите инвестиций, говорится в сообщении пресс-службы российской компании.

Ранее в СБУ заявили, что Запорожский алюминиевый комбинат умышленно уничтожался в интересах конкурентов из России". При этом СБУ обвиняет в этом "представителей российской компании "Русал", бывшего руководства комбината, украинских бизнесменов и иностранных граждан", в числе подозреваемых есть трое россиян. Спецслужба утверждает, что Украине нанесен ущерб на сумму свыше 39 миллионов долларов.

Читайте также: Черноморский судостроительный завод: один в поле воин

"Компания расценивает эти неправомерные действия как попытку политического давления в ответ на иск, поданный "Русалом" против правительства Украины в международный суд по защите инвестиций (ICSID)", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

В октябре 2016 года дочерние общества ОК "Русал" обратились в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров с заявлением, содержащим требования о компенсации инвестиций в ОАО "Запорожский алюминиевый комбинат", национализированный в марте 2015 года. Кроме того, решение о национализации комбината оспаривается в Европейском суде по правам человека. Помимо Запорожского алюминиевого комбината мощностью 110 тысяч тонн алюминия в год, в Украине у "Русала" есть Николаевский глиноземный завод мощностью 1,57 миллиона тонн глинозема в год.