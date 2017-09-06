Оклад учителя будет не менее 9,6 тыс грн - Гриневич

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Новый закон "Об образовании" предусматривает установление минимального оклада учителей на уровне 3 минимальных заработных плат — 9600 гривен, но зарплаты будут расти постепенно. Об этом рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает "Укринформ".

Она напомнила, что во внесенном правительством варианте законопроекта "Об образовании" планировалось установить минимальный оклад для учителей на уровне 3 минимальных заработных плат, которые на тот момент равнялись прожиточному минимуму.

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"Когда минимальную зарплату отвязали от минимального прожиточного минимума и она стала вдвое выше минимального прожиточного минимума, было принято решение во всех законах заменить минимальную заработную плату минимальным прожиточным минимумом", — отметила Гриневич.

Она добавила, что профильный Комитет Верховной Рады внес поправку, определив, что минимальная зарплата для учителя будет устанавливаться на уровне 4 прожиточных минимумов.

"Во время рассмотрения в Верховной Раде была поставлена поправка Комитета о 4 минимальных прожиточных минимумах на подтверждение и под нее не нашлось в зале достаточного количества голосов. Таким образом, она была проведена и мы возвращаемся к предыдущей редакции — 3 минимальных заработных платы", — подчеркнула она.

Как сообщалось ранее, в середине августа на шахте "Родинская" ГП "Мирноградуголь" в Донецкой области бастовали горняки, которые с июня не получают заработную плату.