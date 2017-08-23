Минздрав рассказал, как повысит зарплаты врачам

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. С 2019 года Минздрав будет финансировать по-новому все специализированные и высокоспециализированные медучреждения. Для этого в Украине создадут Национальную службу здоровья, которая будет перечислять больницам деньги за оказанные услуги. Это повлияет на зарплаты врачей, сообщает пресс-служба ведомства.

На каждую медуслугу Минздрав утвердит единый для всей страны тариф. В него будет включатся и оплата работы врача.

"По законопроекту №6327 в тариф закладывается оплата труда медицинских работников не меньше 250% средней заработной платы в Украине за июль года, предшествующего году, в котором будут применяться тариф. Если бы тарифы утверждались в 2017 году, это было бы 13 400 грн без учета налогов", – говорится в сообщении ведомства.

При этом Минздрав откажется от тарифных сеток. Зарплаты в коммунальных больницах будут формироваться свободно. То есть каждый медицинский работник будет договариваться с руководством медучреждения об уровне зарплаты, как это происходит в частных клиниках.

Ранее Минздрав заверил, что медицинская реформа предусматривает, что государство будет оплачивать 100% расходов на услуги по наблюдению за беременностью и родами.