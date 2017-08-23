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23.08.201712:24
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    Минздрав рассказал, как повысит зарплаты врачам

    (обновлено: )7301
    Как отмечается, в Украине создадут Национальную службу здоровья, которая будет перечислять больницам деньги за оказанные услуги. Если бы тарифы утверждались в 2017 году, это было бы 13 400 грн без учета налогов.
    Врач в больнице
    REUTERS Ilya Naymushin

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. С 2019 года Минздрав будет финансировать по-новому все специализированные и высокоспециализированные медучреждения. Для этого в Украине создадут Национальную службу здоровья, которая будет перечислять больницам деньги за оказанные услуги. Это повлияет на зарплаты врачей, сообщает пресс-служба ведомства.

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    На каждую медуслугу Минздрав утвердит единый для всей страны тариф. В него будет включатся и оплата работы врача.

    "По законопроекту №6327 в тариф закладывается оплата труда медицинских работников не меньше 250% средней заработной платы в Украине за июль года, предшествующего году, в котором будут применяться тариф. Если бы тарифы утверждались в 2017 году, это было бы 13 400 грн без учета налогов", – говорится в сообщении ведомства.

    При этом Минздрав откажется от тарифных сеток. Зарплаты в коммунальных больницах будут формироваться свободно. То есть каждый медицинский работник будет договариваться с руководством медучреждения об уровне зарплаты, как это происходит в частных клиниках.

    Ранее Минздрав заверил, что медицинская реформа предусматривает, что государство будет оплачивать 100% расходов на услуги по наблюдению за беременностью и родами.

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