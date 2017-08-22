наверх
22.08.201707:37
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Минздрав опроверг данные о платных родах в Украине

    (обновлено: )9
    По данным Министерства здравоохранения Украина, роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными в 2019 году и в дальнейшем - государство покроет на 100% стоимость этих услуг.
    Больница
    RIA News Антон Белицкий | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Министерство здравоохранения Украина заверило, что медицинская реформа предусматривает, что государство будет оплачивать 100% расходов на услуги по наблюдению за беременностью и родами.

    Сканирование с помощью МРТ
    PHILIPPE HUGUEN / AFP
    Обратная сторона медреформы: кто положит в карман 160 миллиардов

    "Медицинская реформа не предусматривает введение оплаты за роды от рожениц. Роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными в 2019 году и в дальнейшем. Государство покроет на 100% стоимость этих услуг", — говорится в сообщении Минздрава.

    В министерстве отметили, что реформа предусматривает переход на новую модель финансирования государством медицинских услуг. В частности, специализированные и высокоспециализированные медицинские учреждения с 2019 году начнут получать от государства оплату за конкретно оказанные услуги конкретному пациенту.

    "Вместе с тем, в 2018 году отдельные услуги будут оплачиваться из государственного бюджета в рамках пилотных проектов. Одним из первых таких "пилотов" должна стать оплата стоимости родов напрямую родильным домам от Национальной службы здоровья по единому для всей страны тарифу", — отметили в министерстве.

    В понедельник украинские СМИ написали, что подготовленная в Украине медицинская реформа предусматривает введение платных родов с 2019 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Курт Волкер
    Минск. Встреча Волкер-Сурков
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    Киев готовится ко Дню Независимости Украины
    Бинт с кровью
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Акция мусульман в Барселоне против терроризма. Видео
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне