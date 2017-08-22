Минздрав опроверг данные о платных родах в Украине

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Министерство здравоохранения Украина заверило, что медицинская реформа предусматривает, что государство будет оплачивать 100% расходов на услуги по наблюдению за беременностью и родами.

"Медицинская реформа не предусматривает введение оплаты за роды от рожениц. Роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными в 2019 году и в дальнейшем. Государство покроет на 100% стоимость этих услуг", — говорится в сообщении Минздрава.

В министерстве отметили, что реформа предусматривает переход на новую модель финансирования государством медицинских услуг. В частности, специализированные и высокоспециализированные медицинские учреждения с 2019 году начнут получать от государства оплату за конкретно оказанные услуги конкретному пациенту.

"Вместе с тем, в 2018 году отдельные услуги будут оплачиваться из государственного бюджета в рамках пилотных проектов. Одним из первых таких "пилотов" должна стать оплата стоимости родов напрямую родильным домам от Национальной службы здоровья по единому для всей страны тарифу", — отметили в министерстве.

В понедельник украинские СМИ написали, что подготовленная в Украине медицинская реформа предусматривает введение платных родов с 2019 года.