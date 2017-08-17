Десятилетняя индийская девочка родила ребенка, не зная об этом - СМИ

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Десятилетняя девочка из Индии родила ребенка после того, как была изнасилована, при этом родители уверили ее, что ей предстояла операция из-за проблем с животом, сообщает телеканал NDTV.

По информации телеканала, ребенок появился на свет в больнице города Чандигарх на севере страны в результате кесарева сечения, он находится в стабильном состоянии. Отец девочки попросил сотрудников больницы помочь в удочерении ребенка.

Отмечается, что 10-летняя девочка в течение нескольких месяцев подвергалась насилию, вероятно, со стороны ее дяди. В прошлом месяце родители привезли ее в больницу из-за ее жалоб на боль в животе. Врачи определили, что она находилась на 30 неделе беременности.

В июле Верховный суд страны не позволил сделать девочке аборт, так как, по мнению врачей, это могло угрожать ее жизни. Телеканал отмечает, что в Индии запрещено прерывание беременности на сроке более 20 недель по медицинским причинам, если только не существует угрозы для жизни матери.

Как сообщает India Today, родители сказали девочке, что у нее в животе находится камень, который нужно достать.

По данным телеканала, дядю девочки задержали.

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