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    Десятилетняя индийская девочка родила ребенка, не зная об этом - СМИ

    (обновлено: )31803
    По информации СМИ, ребенок появился на свет в больнице города Чандигарх на севере страны в результате кесарева сечения, он находится в стабильном состоянии. Отец девочки попросил сотрудников больницы помочь в удочерении ребенка.
    Скорая помощь в Индии
    Associated Press Press Trust of India

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Десятилетняя девочка из Индии родила ребенка после того, как была изнасилована, при этом родители уверили ее, что ей предстояла операция из-за проблем с животом, сообщает телеканал NDTV.

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    По информации телеканала, ребенок появился на свет в больнице города Чандигарх на севере страны в результате кесарева сечения, он находится в стабильном состоянии. Отец девочки попросил сотрудников больницы помочь в удочерении ребенка.

    Отмечается, что 10-летняя девочка в течение нескольких месяцев подвергалась насилию, вероятно, со стороны ее дяди. В прошлом месяце родители привезли ее в больницу из-за ее жалоб на боль в животе. Врачи определили, что она находилась на 30 неделе беременности.

    В июле Верховный суд страны не позволил сделать девочке аборт, так как, по мнению врачей, это могло угрожать ее жизни. Телеканал отмечает, что в Индии запрещено прерывание беременности на сроке более 20 недель по медицинским причинам, если только не существует угрозы для жизни матери.

    Как сообщает India Today, родители сказали девочке, что у нее в животе находится камень, который нужно достать.

    По данным телеканала, дядю девочки задержали.

    Ранее сообщалось, что полицейские Киевской области поймали 39-летнего серийного маньяка, на счету которого – не одна жертва. Мужчина год назад вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за преступления сексуального характера и снова напал на двух девушек.

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