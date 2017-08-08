Харчишин и бешенство. Мнение врача-инфекциониста

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Лидера группы "Друга ріка" Валерия Харчишина покусала собака. Инцидент произошел в Киеве в выходные.

В больнице музыканту заявили, что в Украине сыворотки от бешенства нет, и рекомендовали 10 дней наблюдать за состоянием животного, которое его укусило.

Подробности этого происшествия в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал сам Валерий Харчишин.

"Я думаю, що якби я захворів сказом, то це б було б, щонайменше, за місяць чи за два, так що зараз я почуваюсь абсолютно нормально від того укусу, який, на мою думку, є незначний, просто що він був з кров’ю, через те є вірогідність, якщо теоретично собака хворий на сказ, теоретично можна захворіти, саме тому я і звернувся. З огляду на те, що ми проживаємо поблизу лісу, і тут є багато білок, а ви знаєте, що вони часто хворіють на сказ, так само, як і лисиці, тобто є контакт домашніх тварин з лісовими, з дикими, то я через те і перелякався трохи, чесно кажучи. Якби ми жили трохи в іншому місті, то мені, можливо, не було б так лячно.

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Я рідко звертаюсь в державні медичні заклади. Я застрахований, лікуюсь, переважно, в приватних і, відповідно, я звернувся відразу до свого страхового агента. Він, страхова компанія, за кілька годин обдзвонили всі приватні клініки, потім обдзвонили зранку державні клініки, потім я подзвонив до друзів, які проживають в цьому регіоні, потім подзвонив до ветеринара, і всі вони мене запевнили в тому, що вакцину не шукай, її немає. Я кажу: а якби мене вкусив не свійський собака, він наполовину свійський, бо в нього теоретично є якийсь господар, хоча собака гуляє сама по собі, тобто в неї вільний вигул, і вона собі куди хоче, туди і ходить. Якби мене вкусила дика лисиця, то що, людині вмирати? У Києві навіть був карантин, те, що я прочитав, що у нас сказ був зареєстрований і в Деснянському районі, і в інших районах міста Києва, хоча до цього моменту 30 років він не реєструвався. А от тепер нині він є, тобто теоретично він є, і це страшна хвороба, і якщо людина хворіє на сказ, то шансів вижити в неї абсолютно немає.

Я відразу ж зробив вакцину від правця, але її, до слова, так само немає в Україні, і я знайшов її в одній аптеці, і це не моновакцина від правця, це вакцина комплексна, дитяча, яка захищає від дифтерії і від правця так само і ще, здається, від чогось, тобто це комплексна вакцина. Мені вкололи подвійну дозу цього препарату, який я знайшов, до речі, так само в одній аптеці. У тій самій аптеці мені пояснили, що від правця моновакцини у нас в Україні немає, хоча в них, в цій аптеці знайшлась вакцина проти сказу. Я не буду казати, яка це аптека, що це за аптека, бо якщо офіційно вакцини від сказу не завозяться, ясно, що це якийсь "контрабас", і я не хотів би їх видавати, бо насправді вони, з одного боку, роблять добро людям, бо ця вакцина є, з іншого боку, ясно, що вони її незаконним чином завозять", — рассказал Валерий Харчишин.

Подробнее о том, какие вакцины дефицитны в Украине, в эфире "ГС" рассказала врач-инфекционист Евгения Менжулина.

Какими могут быть последствия для человека, которого, например, покусала бездомная собака, учитывая, что у нас проблема с вакциной против бешенства?

— Проблемы с вакцинами, проблемы с иммуноглобулинами, и одно без другого не вводится, и если иммуноглобулин в аптечной сети есть, то его цена не менее пяти, а то и шести тысяч гривен. Это тоже не каждый может себе позволить, а если мы говорим уже непосредственно про вакцину, то ни в каждом медучреждении она есть в наличии, к сожалению. Последствия могут быть, к сожалению, самыми тяжелыми, вплоть до гибели человека от этого вируса, от этой инфекции, достаточно страшной и тяжелой.

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Харчишин сообщил, что ему страховая компания сообщила об отсутствии вакцины от бешенства. Как быть в такой ситуации?

— Я думаю, что здесь страховики с ним поступили нечестно, и скажу точно, с уверенностью – то, что касается города Киева, вакцина есть. Нет иммуноглобулина. Его надо докупать самостоятельно, и там по определенным обстоятельствам. Но то, что касается непосредственно вакцины, она в городе Киеве есть. Она в строго ограниченном, конечно же, количестве, это, опять же, учитывая цену этих препаратов, страховики иногда страховики могут лукавить. Они считают и им проще сказать — нет, чем искать.

Не является ли проблемой, что вакцина — в ограниченном количестве?

— Конечно же, есть. Это огромная проблема. Какая-либо вакцинация для нашей страны – это горячая тема, это горячая точка, это больше, чем проблема. Здоровье нации под огромной угрозой, к сожалению. Эпидемиологические службы очень слабые, практически в некоторых районах не следят за состоянием животных, как диких, так и домашних, поэтому жизнь людей под угрозой, под большой угрозой, к сожалению.

Ранее президент Ассоциации производителей лекарств Украины Петр Багрий в эфире "ГС" подчеркнул, что суммы, которую выделил Кабмин на программу "Доступные лекарства", недостаточно на 12 миллионов больных.