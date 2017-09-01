Госстат назвал сумму долга по зарплате в Украине

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Задолженность по выплате зарплаты в Украине в августе уменьшилась на 6% по сравнению с июлем и составила 2,37 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики.

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Как стало известно, по сравнению с августом 2016 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 16,1%, или на 331 млн грн.

Наибольшие суммы задолженности накопили предприятия Луганской (22,8%), Донецкой (21,2%) и Харьковской (10,9%) областей. Наименьшие — предприятия Черновицкой (0,07%), Закарпатской (0,14%) и Житомирской (0,18%) областей.

Данные приводятся без учета Крыма, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщалось ранее, в середине августа на шахте "Родинская" ГП "Мирноградуголь" в Донецкой области бастовали горняки, которые с июня не получают заработную плату.