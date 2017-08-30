Луценко о зарплате в 94 тыс грн: я эти деньги отрабатываю

ANATOLII STEPANOV / AFP

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко приветствует повышение зарплат прокурорам и заявил, что свою заработную плату в размере 94 тыс гривен "отрабатывает". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Оклад генпрокурора и его заместителей правительство приравняло к руководителям других правоохранительных органов. Поэтому я получу за август 94 тыс грн (было 49). Знаю, это много. Считаю, что я эти деньги отрабатываю", — написал генпрокурор.

По его словам, в прошлом году правоохранители обнаружили и отправили в суд 1739 коррупционеров и вернули в бюджет 10 млрд грн, а за полугодие 2017 года отправили в суд 1202 коррупционера и пополнили бюджет на 45 млрд грн.

"Именно поэтому считаю справедливым решение ВР и правительства о повышении зарплат прокуроров. Поэтому прокурор ГПУ в зависимости от выслуги будет получать 20-34 тыс. грн (было 16-23), прокурор региональной и местной получит 14-26 тыс. грн (было 9-14)", — отметил он.