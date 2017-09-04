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    Экономика

    "Укрпочта" планирует заняться поставками газа

    (обновлено: )51501
    Как стало известно, 7 сентября будет рассмотрено решение о выдаче лицензии на заседании Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
    Укрпошта
    Из открытых источников

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Публичное акционерное общество "Укрпочта" собирается заняться поставками природного газа потребителям, сообщают "Украинские Новости".

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    Раздел с одноименным названием уже создан на сайте компании.

    В соответствующем разделе по ссылкам доступны документы о правилах поставок природного газа и тарифах.

    Сообщается, что 7 сентября будет рассмотрено решение о выдаче лицензии на заседании Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

    Напомним, в феврале министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в четверг подписал приказ о создании публичного акционерного общества "Укрпочта" и утвердил статут компании.

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