"Укрпочта" планирует заняться поставками газа

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КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Публичное акционерное общество "Укрпочта" собирается заняться поставками природного газа потребителям, сообщают "Украинские Новости".

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Раздел с одноименным названием уже создан на сайте компании.

В соответствующем разделе по ссылкам доступны документы о правилах поставок природного газа и тарифах.

Сообщается, что 7 сентября будет рассмотрено решение о выдаче лицензии на заседании Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Напомним, в феврале министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в четверг подписал приказ о создании публичного акционерного общества "Укрпочта" и утвердил статут компании.