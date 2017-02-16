"Укрпочта" будет преобразована в публичное акционерное общество

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в четверг подписал приказ о создании публичного акционерного общества "Укрпочта" и утвердил статут компании, передает корреспондент РИА Новости.

"Укрпочта" является государственным предприятием и национальным оператором почтовой связи Украины и насчитывает более 12 тысяч почтовых отделений. Сотрудниками предприятия являются более 73 тысяч человек. Создание публичного акционерного общества, где 100% акций будет принадлежать государству, предусмотрено в рамках реформирования предприятия.

В апреле прошлого года руководителем предприятия был назначен менеджер из Нью-Йорка Игорь Смелянский, который, по данным СМИ, имеет профессиональный опыт более 17 лет в сфере стратегического управленческого и финансового консалтинга, в том числе в ведущих глобальных консалтинговых компаниях.

"Сегодня мы завершаем процесс корпоратизации госпредприятия. Я надеюсь, что "Укрпочта" отвоюет свое почетное место на рынке почтовых услуг, будет развивать перспективные сервисы и услуги, улучшит финансовые показатели", — сказал Омелян после подписания указа на совместном брифинге с гендиректором компании.

По его словам, в первую очередь необходимо заняться компьютеризацией отделений "Укрпочты", а также внедрить технологии для уменьшения очередей и увеличить контроль за почтовыми отправками.

Смелянский сообщил, что разработана пятилетняя стратегия развития компании, которая, в первую очередь, предполагает увеличение прибыли "Укрпочты" за счет развития финансовых услуг и отправки посылок.

"Одним из ключевых проектов является обновленная курьерская доставка, которую мы планируем развивать по всей Украине. Мы хотим развивать этот проект как экологически чистую доставку, то есть электромобили в больших городах будут заниматься доставкой посылок… "Укрпочта" также планирует заниматься обновлением сети отделений. Мы будем менять формат отделений. Он будет устраивать как молодое поколение, так и пенсионеров", — сказал Смелянский на брифинге.

По его словам, в рамках реформы "Укрпочта" намерена отменить обеденные перерывы в отделениях, а также предусматривается повышение заработных плат сотрудникам предприятия. "За пять лет мы планируем увеличить заработную плату среднюю по компании в 2,5 раза", — добавил директор предприятия.