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    "Укрпочта" будет преобразована в публичное акционерное общество

    (обновлено: )23
    Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отметил, что нужно компьютеризировать отделения "Укрпочты", а также внедрить технологии для уменьшения очередей и увеличить контроль за почтовыми отправками.
    Работы Укрпочты. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в четверг подписал приказ о создании публичного акционерного общества "Укрпочта" и утвердил статут компании, передает корреспондент РИА Новости.

    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании Финансовая студия Евгений Невмержицкий.
    Евгений Невмержицкий, facebook
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    "Укрпочта" является государственным предприятием и национальным оператором почтовой связи Украины и насчитывает более 12 тысяч почтовых отделений. Сотрудниками предприятия являются более 73 тысяч человек. Создание публичного акционерного общества, где 100% акций будет принадлежать государству, предусмотрено в рамках реформирования предприятия.

    В апреле прошлого года руководителем предприятия был назначен менеджер из Нью-Йорка Игорь Смелянский, который, по данным СМИ, имеет профессиональный опыт более 17 лет в сфере стратегического управленческого и финансового консалтинга, в том числе в ведущих глобальных консалтинговых компаниях.

    "Сегодня мы завершаем процесс корпоратизации госпредприятия. Я надеюсь, что "Укрпочта" отвоюет свое почетное место на рынке почтовых услуг, будет развивать перспективные сервисы и услуги, улучшит финансовые показатели", — сказал Омелян после подписания указа на совместном брифинге с гендиректором компании.

    По его словам, в первую очередь необходимо заняться компьютеризацией отделений "Укрпочты", а также внедрить технологии для уменьшения очередей и увеличить контроль за почтовыми отправками.

    Смелянский сообщил, что разработана пятилетняя стратегия развития компании, которая, в первую очередь, предполагает увеличение прибыли "Укрпочты" за счет развития финансовых услуг и отправки посылок.

    "Одним из ключевых проектов является обновленная курьерская доставка, которую мы планируем развивать по всей Украине. Мы хотим развивать этот проект как экологически чистую доставку, то есть электромобили в больших городах будут заниматься доставкой посылок… "Укрпочта" также планирует заниматься обновлением сети отделений. Мы будем менять формат отделений. Он будет устраивать как молодое поколение, так и пенсионеров", — сказал Смелянский на брифинге.

    По его словам, в рамках реформы "Укрпочта" намерена отменить обеденные перерывы в отделениях, а также предусматривается повышение заработных плат сотрудникам предприятия. "За пять лет мы планируем увеличить заработную плату среднюю по компании в 2,5 раза", — добавил директор предприятия.

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