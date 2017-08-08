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    "Укрпочта" второй день подряд подвергается хакерской атаке

    (обновлено: )54
    Во время первой волны атаки, которая началась в понедельник утром, ИТ-служба "Укрпочты" смогла нормализовать ситуацию, и после 17.00 все сервисы на сайте работали должным образом.
    Укрпошта
    Из открытых источников

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. "Укрпочта" второй день подряд подвергается кибератаке, сообщает во вторник пресс-служба компании.

    "Друзья, нас DDoS-ят. Уже вторые сутки сайт "Укрпочты" находится под атакой, которая больше нацелена на сервис отслеживания", — говорится в сообщении компании в Facebook.

    Во время первой волны атаки, которая началась в понедельник утром, ИТ-служба "Укрпочты" смогла нормализовать ситуацию, и после 17.00 все сервисы на сайте работали должным образом, добавляют в компании.

    Скриншот сообщения

    "Однако сегодня хакеры вновь активизировались. В результате таких действий и сайт, и сервисы работают с перебоями или медленно", — сообщила пресс-служба.

    Компания добавила, что ее специалисты работают над устранением перебоев в работе сайта.

    Напомним, ранее "Укрпочта" опубликовала объявление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), вызванных кибератакой, что повлияло на способность компании выполнять свои обязательства.

    Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

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