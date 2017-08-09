В "Укрпочте" прокомментировали массированную DoS-атаку на предприятие

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Уже вторые сутки сайт "Укрпочты" подвергается хакерской DoS-атаке, которая преимущественно направлена ​​на сервис отслеживания посылок. Поэтому и веб-ресурс "Укрпочты" и сервисы работают с перебоями или очень медленно. Об этом госпредприятие почтовой связи сообщило на своей странице в Facebook.

Как боролись с вторжением в работу систем почтового монополиста страны, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"Атака началась вчера (7 августа — ред.) утром и продолжалась активно до пяти вечера. Нами были использованы некоторые инструменты, чтобы отбить эту атаку. Но с той стороны тоже работают люди, которые знают, что они делают, поэтому они изменили тактику и сегодня утром атаковали уже другим способом. Мы сейчас также отрабатываем защиту, и думаю, что на этот раз она будет более успешной. Хотя, вы знаете, такие случаи — это как спорт. Вы делаете одно — они делают что-то другое, поэтому и дальше будем укреплять наши системы", — заверил Смелянский.

Напомним, глобальная атака вируса-вымогателя Petya.A 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.