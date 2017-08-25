Стало известно, когда в Раду внесут проект бюджета на 2018 год

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Кабмин намерен до 15 сентября подать проект госбюджета на 2018 год на рассмотрение Верховной Рады. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минэкономики Украины Степан Кубив.

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По украинским законам, проект госбюджета на следующий год должен быть внесен в Раду до 15 сентября предыдущего года. В предыдущие годы правительство часто не соблюдало это требование и подавало проект госбюджета с опозданием.

"Я по поручению правительства координировал работу по формированию бюджета, мы провели несколько заседаний. На данный момент бюджет согласован с министерствами в структуре баланса, и, соответственно, проведено общее совещание президента Украины, премьера, спикера Верховной Рады и представителей парламентских фракций, чтобы мы представили бюджет вовремя, 15 сентября 2017 года", — сказал Кубив журналистам в пятницу.

Он добавил, что приоритеты показателей в бюджете на следующий год будут определены тогда, когда будут согласованы все аспекты документа. При этом Кубив отметил, что при подготовке бюджета правительство исходит из 10 приоритетов, куда относится, в том числе, проведение реформ.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год".